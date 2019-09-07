Rus eşinden 83 gün sonra o da bulundu

Bursa'da önünde seyreden hafif ticari araç ani manevra yapınca kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Arkasındaki eşiyle, kazadan yara almadan kurtulan motosiklet sürücüsü, çıkan tartışmada darbedildi.

DHA'nın haberine göre, İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde İbrahim T. (46) yönetimindeki motosiklet, önünde seyrederken bir anda manevra yapan İlhan Ç. (36) yönetimindeki hafif ticari araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki eşinin yara almadan kurtulduğu kazada, taraflar arasında tartışma çıktı.

Ticari aracın sürücüsü İlhan Ç. ve yanındaki 3 yakını, İbrahim T.'ye sopa ve kemerle saldırdı. Eşi İbrahim T.'nin gözü önünde dövüldüğünü gören Sabiha T., çığlık atıp yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti.

Kanlar içinde kalan İbrahim T., çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İlhan Ç. ve 3 yakını, polis tarafından gözaltına alınırken, olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.