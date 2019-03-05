İstanbul Şile Yolunda görüntülenen okul servisi şoförü, trafikte makas atarak faciaya davetiye çıkardı.

Olay Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde 28 Şubat Perşembe günü gerçekleşti. İHA'nın haberine göre, okul servisi aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden sürekli şerit değiştirip, peş peşe makas attı.

Trafik magandası bu sorumsuz davranışıyla hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken servisin içerisinde öğrenci olup olmadığı bilinmiyor. Sorumsuz sürücünün faciaya davetiye çıkardığı anlar yolda aracıyla ilerleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.