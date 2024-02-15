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        Haberler Gündem TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI | 15 Şubat 2024 TEM, D-100 E-5 yolunda İstanbul'da yol durumu nasıl, trafik var mı?

        İstanbul yol durumu nasıl? 15 Şubat 2024 İstanbul trafik yoğunluk haritası

        İstanbul yol durumu araştırması gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Sparta Prag ile RAMS Park'ta oynayacağı karşılaşma öncesinde sürücüler trafiğe çıkmadan önce E-5 TEM ve D-100 yolunda trafik durumunu takip ediyor. İşte, 15 Şubat 2024 Perşembe günü canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:03
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        İstanbul'un en önemli sorunlarından biri olan trafik maç günlerinde daha artıyor. Galatasaray'ın Sparta Prag'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu haritası araştırılıyor. Kent merkezinde saat 12.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 oranında seyrediyor. İşte, 15 Şubat 2024 Perşembe günü anlık İstanbul trafik yoğunluk haritası...

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        İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ

        İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 12.00 itibatıyla megakentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yüzde 60 olan trafik durumu Avrupa Yakası'nda da yüzde 56 olarak belirtildi.

        İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

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        D100 Küçükçekmece-Florya Yönü ile Beylikdüzü-Haramidere Kavşağı Yönü'nde sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı. Bölgedeki trafik yoğunlaşıyor.

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        Emaar Alt Geçit, sol şerit Bakım-Onarım Çalışması nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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