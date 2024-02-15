İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ

İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 12.00 itibatıyla megakentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yüzde 60 olan trafik durumu Avrupa Yakası'nda da yüzde 56 olarak belirtildi.

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