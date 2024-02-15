İstanbul yol durumu nasıl? 15 Şubat 2024 İstanbul trafik yoğunluk haritası
İstanbul yol durumu araştırması gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Sparta Prag ile RAMS Park'ta oynayacağı karşılaşma öncesinde sürücüler trafiğe çıkmadan önce E-5 TEM ve D-100 yolunda trafik durumunu takip ediyor. İşte, 15 Şubat 2024 Perşembe günü canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...
İstanbul'un en önemli sorunlarından biri olan trafik maç günlerinde daha artıyor. Galatasaray'ın Sparta Prag'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu haritası araştırılıyor. Kent merkezinde saat 12.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 oranında seyrediyor. İşte, 15 Şubat 2024 Perşembe günü anlık İstanbul trafik yoğunluk haritası...
İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ
İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 12.00 itibatıyla megakentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yüzde 60 olan trafik durumu Avrupa Yakası'nda da yüzde 56 olarak belirtildi.
D100 Küçükçekmece-Florya Yönü ile Beylikdüzü-Haramidere Kavşağı Yönü'nde sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı. Bölgedeki trafik yoğunlaşıyor.