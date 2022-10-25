Trafikte avukatı tekme tokat dövdüler! 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesi İncek mevkinde, evinden işine gitmek üzere yola çıkan avukat Ali İhsan Ü., bir süre sonra arkadan bir otomobilin çarpması nedeniyle aracını durdurdu.

HASARA BAKARKEN SALDIRDILAR DHA'da yer alan habere göre plakası kapalı olan otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, otomobilinin arkasındaki hasara bakmak için inen Ali İhsan Ü.'ye saldırdı.

4 KİŞİ FECİ BİÇİMDE DARP ETTİ 4 kişi, yere düşen Ali İhsan Ü.'yü tekme tokat darp etti. Saldırı anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.