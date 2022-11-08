Trafikte başlayan tartışmanın sonunda arkadaşını öldürdü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafikte başlayan tartışmanın sonunda arkadaşını öldürdü! - Güncel haberler
ABONE OL

Beyoğlu'nda trafik tartışmasında arkadaşını öldürdü!

İstanbul'da yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı. Olayda tartıştıkları kişileri parkta buluşmaya davet eden Veysel E. karşı tarafa kurşun yağdırdı. Yaşanan arbedede vurulan kendi arkadaşı hayatını kaybetti

Trafikte başlayan tartışmanın sonunda arkadaşını öldürdü! - Güncel haberler
Trafikte başlayan tartışmanın sonunda arkadaşını öldürdü!
0:00 / 0:00
DHA

Beyoğlu'nda trafikte tartıştıkları kişileri parkta buluşmaya davet eden Veysel E. karşı tarafa kurşun yağdırdı.

DHA'nın haberine göre, yaşanan arbedede vurulan kendi arkadaşı Fatih Sarıtaş hayatını kaybederken Enes D. yaralandı. Trafikte yaşanan tartışma ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, 23 Ekim günü 17.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirini tanıyan iki grup arasında trafik tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir grup diğerini parka gelmeye davet etti. Kendisini 'Arap Veysi' olarak tanıtan kişi 'Siz beni nasıl tanımazsınız, tanıyacaksınız' diyerek tartıştığı kişilere silahını çıkararak ateş etti.

Yaşanan arbedede kendi arkadaşı Fatih Sarıtaş başından, karşı taraftan da Enes D. kalçasından vuruldu. Taraflar kendi arkadaşlarını alarak hastaneye götürdü. Başından vurulan Fatih Sarıtaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalçasından vurulan Enes D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polisin yaptığı incelemede olaya karıştığı belirlenen Cenk Y., Zafer Ö., Emir G., Hasan A., Mehmet A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Veysel E.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TRAFİK TARTIŞMASI KAMERADA

Trafikte yaşanan tartışma güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki otomobilden inen tarafların birbirleriyle tartışması daha sonra da olay yerinden ayrılmaları görülüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Samsun'da motosiklet kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti - güncel haberler
GÜNDEM Lise öğrencilerinin kahreden ölümü
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben büyük bir koalisyon kuruyorum
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Ben büyük bir koalisyon kuruyorum
Adana'da 6 yıldır oğlundan haber alamıyor! -Güncel haberler
GÜNDEM 6 yıldır oğlundan haber alamıyor!
Son dakika haberler: Rize'de 4 yaşındaki kızını 6'ncı kattan atmıştı! Cezası belli oldu!
GÜNDEM 4 yaşındaki kızını 6'ncı kattan atmıştı! Cezası belli ...
Taksici kadın yolcuya saldırdı! Dehşet anları kameralarda... - Haberler
GÜNDEM Taksici dehşeti! Kadın müşteriyi dövdü
Son dakika: İstanbul Sarıyer'de İETT şoföründen otobüse binmek isteyen engelliye tehdit!
GÜNDEM İETT şoföründen otobüse binmek isteyen engelliye ...
Ara tatil 9 gün mü olacak? MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?
GÜNDEM Ara tatil için geri sayım başladı!
Miraç'ı ölüme götüren ihmaller zincirine hapis istendi - En son haberler
GÜNDEM Miraç'ı ölüme götüren ihmaller zincirine hapis ...
Ağrı otobüs kazası son dakika | Ağrı ve Gaziantep kazalarındaki korkunç benzerlik! - Haberler
GÜNDEM Ağrı ve Gaziantep kazalarındaki korkunç benzerlik!
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla 58 şüpheliye yakalama kararı
GÜNDEM 10 ilde operasyon... Hesapları ele geçirip vurgun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.