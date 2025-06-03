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        Haberler Magazin Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'un eşinden açıklama - Magazin haberleri

        Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'un eşinden açıklama

        İlker Aksum'un, İzmir'de trafikte ilerlerken bir araç sürücüsüyle tartıştığı görüntüler sonrasında, ünlü oyuncunun eşi Dilay Ekmekçioğlu açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 09:12 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:12
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        İlker Aksum'un eşinden açıklama
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        Oyuncu İlker Aksum, İzmir’in Urla ilçesinde trafikte tartışma yaşadı. Aksum’un, başka bir sürücüye sert bir şekilde bağırdığı ve küfür ettiği görüldü.

        Yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da çabaları sonuçsuz kaldı. O anlara ait görüntüler, çevredeki kişiler tarafından kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

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        Yaşananlarla ilgili olarak İlker Aksum’un eşi Dilay Ekmekçioğlu bir açıklamada bulundu.

        İlker Aksum, 2023'te tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlenmişti. Oyuncu, şubat ayında da ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve kızı Lila’yı kucağına almıştı.

        Dilay Ekmekçioğlu, sosyal medya hesabından şunları söyledi: Haberi çok kısa sürede göreceksiniz. Bugün trafikte kavşakta yol verdiğimiz bir araç genç bir beyefendi arabasından; "geri zekâlı yürüsene" diye bağırdı. İlker 500'üncü kez yaşadığı kabalığa bu sefer tepki verdi. Beyefendi İlker’ i görünce yaptığı saygısızlığı unutmuş bir gülmeyle, "Aaa sen oyuncusun ya otur aşağı" dedi. İlker’in tartışmanın son anlarındaki siniri zaten medyada. Neden? Çünkü malzeme. Bir ay önce bebeğim arabadayken ara sokakta hızı yüzünden bize çarpan ve sol ön kapıyı alan arabadan kimsenin haberi yok. Otobanda sol şeritte hızımızı korurken tampona dayanıp selektör yapan sürücüden kimse haberdar değil. Kırmızı ışıkta geçtikleri için korkudan defalarca kontrol ettiğimiz yol ayrımlarından kimsenin haberi yok. Kuralsız araç kullanacaklar diye bu hafta yediğimiz 3'üncü küfür olduğundan. Ya da İlker'i görünce; "Baksana sen oyuncu musun" diye ensesinden tutup çevirenden kimsenin haberi yok ama benim için daha üzücü olan. Bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu. Gözlerimin içine baktığı bir an vardı. Arabasını gördüm. Plakasını gördüm. Keşke videonun o anını da yayınlasaydı. Kendisine teşekkür ettim. Ömründen değerli bir anı bize harcadığı için. Bir kadın olarak, bir anne olarak (eşim haklı ya da haksız olsun) en azından o an benim yaşadığım zorluğa karşı kim olmayı seçtiği kişi için… Üzgünüm… Ne yaşadığımızı başından itibaren görmesine rağmen. Uyarmak, önermek, durdurmak, bir kadın olarak belki de kızmak yerine. Kolay bir yolla karalamayı seçtiği haber için tekrar teşekkür ederim. Biz öncesini sonrasını konuştuk, payımızı tarttık. O an bizim hayatımızda talihsiz bir dersti ve zaten eve vardığımızda son derece üzgün, dersimizi almıştık. Ama hanımefendinin kendisi de bana çok iyi bir ders oldu. Umarım bu mesajımı görürsünüz… Umarım bundan sonra gözleriniz daha güzel olayları görür. Belki de hayatınız da ihtiyacınız olan bizim rezil olmamız değil, kalben daha aydınlık yaşamanızdır.

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        #ilker aksum
        #Dilay Ekmekçioğlu
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