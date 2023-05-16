Trafikte sırf korna çaldı diye kuryeye satırla saldırdı!

İstanbul Fatih'te bir sürücü tartıştığı kuryeye satır ile saldırdı. Görüntüler ise dehşete düşürdü.

DHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Fatih Şehremini'de yaşandı. Bir köfteci dükkanında kuryelik yapan Sefa Akyüz, iş yerine dönerken trafik ışıklarında iki aracın arasından geçmek istedi.