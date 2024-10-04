Trafikte yumruklu 'yol verme' kavgası
Bursa'da trafikte iki sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle kavga çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek tartıştığı sürücüye yumruk attı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 04.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:14
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Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Sürücülerden biri aracından inerek önündeki otomobilin yanına gitti. Penreden otomobilin sürücüsüne yumruk attı.
Tarafları araya giren diğer sürücüler sakinleştirdi.
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Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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