Trafikteki araç sayısı 25.4 milyon oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51.7'sini otomobil, yüzde 21.7'sini motosiklet, yüzde 15.7'sini kamyonet, yüzde 5.9'unu traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 0.6'sını minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12.2 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51.7 ve traktörde yüzde 16.1 artarken minibüste yüzde 38.4, kamyonette yüzde 36.4, kamyonda yüzde 29.9, otomobilde yüzde 17.7, otobüste yüzde 12.8 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 5.7 azaldı.

KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI 1 YILDA YÜZDE 12.3 AZALDI

TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 azaldı.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 43.1, motosiklette yüzde 15.6 ve kamyonda yüzde 5.4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 32, traktörde yüzde 31.2, otomobilde yüzde 19.4 ve kamyonette yüzde 11.7 azaldı. Otobüste ise değişim olmadı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 25 milyon 385 bin 84 oldu.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.3'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.9'unu motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3.5'ini kamyon, yüzde 1.9'unu minibüs, yüzde 0.8'ini otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Şubat ayında 571 bin 505 adet taşıtın devri yapıldı. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65.1'ini otomobil, yüzde 17.5'ini kamyonet, yüzde 7.4'ünü motosiklet, yüzde 4.1'ini traktör, yüzde 2.7'sini kamyon, yüzde 2.3'ünü minibüs, yüzde 0.7'sini otobüs ve yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.