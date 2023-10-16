Traktör, gelin arabası oldu Sakarya'da çiftçilik yapan damat Oğulcan Bir, kendisine ait traktörü süsleyip, gelin arabası yaptı. Gelin Beyza Bir de traktöre binip, düğün salonuna gitti

Karasu ilçesinde çiftçilik yapan Oğulcan Bir, Beyza Bir ile dünyaevine girdi.

Damat Bir, düğün öncesi gelin arabası olarak süslediği traktörü ile Beyza Bir'in evinin önüne gitti.

Traktörün gelin arabası olduğunu gören gelin ile diğer misafirler şaşkınlık yaşadı.

Aziziye Mahallesi Eski Hastane Caddesi'ndeki gelin alma merasiminin ardından çift, bir kısmı traktörlerden oluşan konvoyla kornalar çalarak, aynı mahalledeki düğün salonuna gitti.

Oğulcan Bir, "Zaten çocukluktan beri araba sevgisi var. Bu işlerin okulunu okumadık ama bu işler için okumayı bıraktık. Çocukluktan gelen bir hevesim vardı. Araba ve traktör sevgimiz vardı" dedi.