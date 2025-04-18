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        Haberler Gündem Traktörün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Güncel haberler

        Traktör bisikletli çocuğa çarptı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletle dolaşırken traktörün çarptığı 6 yaşındaki Muhammed A., yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:17
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        Traktör bisikletli çocuğa çarptı
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        Kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesinde meydana geldi.

        İddiaya göre caddede bisikletiyle gezen Suriye uyruklu Muhammed A.’ya, Hamza Y. (34) yönetimindeki traktör çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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