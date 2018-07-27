Göksel Gürsoy'un haberine göre, Trakya Bölgesi'nde ayçiçeklerin kökleri için kullanılan ilacın aşırı yağış nedeniyle bitkinin baş kısmına çıktığı ve arıların ölümüne neden olduğu öne sürüldü. Tekirdağ Arıcılar Birliği Başkanı Güneş Aytaç, "Ayçiçeği için atılan ilaçları yoğun yağıştan dolayı bitki baş kısmına verdi. Bu ilaç arıları felç ediyor ve arılar ölüyor. Trakya bölgesinde yüzde 30 oranında arı öldü. Bu tür ilacın kullanımı Avrupa'da yasaklandı. Birçok bitkinin tarımsal üretimi için gerekli olan doğal tozlaştırıcıların hayatı ve geleceği büyük tehlike altında" dedi.
"AVRUPA'DA BU İLAÇLAR YASAKLANDI"
Tekirdağ Arıcılar Birliği Başkanı Güneş Aytaç, "Son birkaç yıldır medyada sıkça karşımıza çıkan Koloni Çöküş Bozukluğu Sendromu'nu (CCD) çoğunuz duymuşsunuzdur. Özellikle 2006 yılından beri kendini hissettiren bu hastalık tablosu, kolonilerdeki işçi arıların, kraliçe arıyı ve bal peteği gözlerinde büyümeyi bekleyen larvaları arkalarında bırakarak, polen toplamak üzere kovandan ayrılıp bir daha geri dönmemeleri şeklinde tanımlanıyor.
Araştırmalar neonicotinoids olarak bilinen ve böceklerin sinirlerini felç ederek onları öldüren bitki koruma ilacına yoğunlaşıyor. Bu pestisit sadece hedeflenen zararlı böceklere değil, doğal tozlaştırıcılara da zarar veriyor. Bu tür ilaçların kullanımı birçok Avrupa ülkesinde ya yasaklandı ya da birçoğunun kullanımı bir takım yasal düzenlemelerle kısıtlandı. Örneğin bu tür ilaçlar doğal tozlaştırıcıların sıklıkla uçtuğu sabah saatlerinde uygulanamıyor. Ancak ABD'de ve gelişmekte olan ülkelerde bu tür ilaçlar hâlâ yoğun bir şekilde, bilinçsizce kullanılıyor." ifadelerini kullandı.
"ARILARA ZARAR VEREN İLAÇLAR KULLANILMASIN"
"Trakya Bölgesi'nde (Edirne-Tekirdağ-Kırklareli) ayçiçeği ekili alanlarda yaşanan arı ölümleri 6 Temmuz'da Edirne İli Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanımız tarafından Merkez Birliği'mize iletildi.
Aynı gün ve saatte Bakanlık Kontrol Genel Müdürlüğü'ne konu bildirilmiştir" diyen Aytaç şöyle devam etti:
"Koruma Kontrol Daire Başkanı, bölgedeki Tarım İl/İlçe Müdürlükleri'ni harekete geçirerek aynı gün sahaya inilmiş ve numune toplanmaya başlanmıştır. Bu çalışmaya bölgedeki Tekirdağ ve Kırklareli il birliklerimiz de dahil olmuşlardır. Mağduriyet yaşayan arıcılarımız haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan, çeşitli nedenlerle zarar gören üreticileri kapsayan, kredi ertelemelerinden yararlanmak için bulunduğu İl/İlçe Müdürlükleri'ne başvuruda bulunabilirler.
Bu noktada; kredilerin ertelenmesi gibi günübirlik çözümler bizleri tatmin etmemektedir. Bu durum gerek ayçiçeğinde, pamukta veya mısırda kullanılan "neonicotinoid" grubu pestisitlerin kronik etkilerinin ortaya çıkmasıdır. Sistemik etkili ilaçlardan olan ve tohum kaplama yoluyla kullanılan bu pestisitler 2013 itibariyle AB ülkelerinde yasaklanmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarımız ve elimizde çeşitli bilgi, belgeler bulunmaktadır. Bu pestisitlerden kurtulmanın çabası içerisindeyiz. Çünkü sadece bugüne değil; arıcılar olarak bizden sonraki nesillerimize sağlıklı bir gelecek bırakmak bizlerin en büyük sorumluluğudur."
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