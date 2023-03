İHA

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’ 13 yıldır hastalıktan ari bölge olarak rastlanmıyor. Şap hastalığına ilişkin Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy açıklamalarda bulundu.

Aksoy, Trakya’nın hayvan refahı ve hayvan sağlığı konusunda hiçbir problem yaşanmadığını ifade ederek “Trakyamız zaten şap hastalığından aşırı ari bölge olduğu için Kırklareli'mizde dahil Trakya'daki bütün illerde bu hastalıkla ilgili bir problem yok, şu anda görülen bir vaka yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et tüketimini yapabilirler” dedi.

"ŞU ANDA VAKA YOK"

Kırklareli'nde şu anda aşılama çalışmaları için devletin gönderdiği aşıları beklediklerini belirten Aksoy, “Aşılar geldiği an zaten bütün bölgeyi kontrol altında tuttuğumuz için aşılı olarak aşı işlemlerine hazır bir şekilde başlayacağız. Dolayısıyla bizim kendi ilimizde şu anda böyle bir vaka yok böyle bir vakada görülmedi. Zaten Kırklareli, Tekirdağ, Edirne yani Trakya bölgesinin tamamı ari bölge, hastalıktan ari bölge olduğu için bizim bölgemizdeki hayvanlarımızın hem hayvan refahı, hem hayvan sağlığı konusunda bir problemi yok. Bakanlığımız da bu konuyu çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak ele aldı. Bütün illerimizde aşılamalar başladı. Zaten yurt dışı mihraklı olan bu hastalıkların dönem dönem ortaya çıktığını tarihteki bütün olaylardan herkes biliyor. Bizim de şu anda veteriner sağlık ve veteriner sağlık hizmetlerimizle ilgili olan bütün iş ve işlemler bakanlığımız tarafından hızlı bir şekilde uygulandığı için hem veteriner hekim sayımız hem de bölgedeki aşılarımız illerdeki aşılama yapacak olan personelimiz hazır durumda. Bazı illerimizde aşılamalar başladı. Bizim ilimizde de en kısa zamanda tekrar aşılamayı yapacağız. Zaten bir şap hastalığında sürekli kontrol altında ve aşılamalar yaptığımız için bizim bölgemizle ilgili bir problem görülmüyor. Vatandaşlarımız rahat olsunlar bu konuda” ifadelerini kullandı.

"ŞAP HASTALIĞININ İNSANLARA HİÇBİR ZARARI YOK"

Ülke genelinde iki yerde rastlanıldığını aktaran Aksoy, hastalığın insana bir zararı olmadığını söyledi. Aksoy, Trakya bölge dışarıdan hayvan hareketine kapalı olduğu için bölgede bir risk ile karşı karşıya kalmadıklarını anlattı.

Kesilen hayvanların kontrollü yapıldığını dile getiren Aksoy “Bizim etle ilgili, et ürünleriyle ilgili zaten bütün kesimler kontrollü olduğu için, mezbaha nelerde kesildiği için her hayvanın sağlık kontrolü yapılır. Kesildikten sonra ciğerleri ve diğer havuzlarına bakılır, hastalık ihtilaf edilir eğer hastalıksız değil ise insan tüketimine sunulur. Dolayısıyla kaçak olan veya kaçak şekilde bir hayvanın Trakya'daki aşılı ari bölgeye girmesi mümkün değil. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et tüketimlerini yapabilirler” şeklinde konuştu.

Süt ve süt ürünlerinin Avrupa ülkelerine Trakya’dan yapıldığını belirten Aksoy, “Kırklareli'nde şu anda bizim küçükbaş olarak 465 bine yakın bir hayvanımız var. Tabi artı on, eksi on olabilir bu doğumlar var, kesimler var. Büyükbaşta da 155 bin civarı bir hayvanımız var. Türkiye'deki en büyük ari işletmeler bizimde 124 tane ari işletmemiz var, AB olaylı işletmelerimiz var. Türkiye'den sadece Avrupa Birliği'ne ve Avrupa ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı bizim ilimizde bizim bölgemizde Trakya'da yapılıyor. Dolayısıyla bizim bölgemiz bu konuda en hassas bölgelerden bir tanesi. Biz hayvan sağlığı ve hayvan refahıyla ilgili en iyi çalışan il müdürlüklerinden bir il müdürlüğüyüz. Buradaki personelime veteriner hekim arkadaşlarıma, serbest çalışan veteriner hekim arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum çünkü bu bölgeyi bu aşılı ari bölgeyi hastalıktan ari bölgeyi korumak hepimizin görevi. Biz şanslı bir bölgede yaşıyoruz dolayısıyla bakanlığımızın aldığı bütün tedbirlerde uyguluyoruz. Ben deprem bölgesindeydim tebliğ o gün yayınlandı, karantina tedbirleri o gün yayınlandı. Malatya'da deprem bölgesinde bile veteriner hekim arkadaşlarımızın hepsi görevlerinin başındaydı. Dolayısıyla hayvan hareketlerinin kontrolüyle ilgili sıkıntı yok. İnşallah iki ay içinde, bir ay içinde de biz bu bir şekilde söndürmüş olacağız” diye konuştu.