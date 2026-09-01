TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ | 2026-2027 Avrupa’da transfer dönemi ne zaman bitiyor, Eylül ayının kaçında bitecek?
2026-2027 futbol sezonunda yaz transfer döneminin sona ereceği tarih futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig kulüplerinin kadrolarına yeni oyuncu katmak için zamanla yarıştığı süreçte, TFF'nin açıkladığı transfer ve tescil takvimi belli oldu. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor, Eylül'ün kaçında? İşte, 2026-2027 Avrupa Transfer Sezonu bitiş tarihine ilişkin detaylar…
Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ederken, kulüplerin yeni oyuncular için yapacağı son hamleler merak ediliyor. 2026-2027 sezonu için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başladı. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 Avrupa transfer dönemi hangi tarihte sona erecek? İşte TFF'nin açıkladığı transfer sezonu bitiş tarihi takvimi...
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için açıkladığı takvime göre 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 22 Haziran 2026'da başladı. Yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026'da sona erecek.
Buna göre Süper Lig ve diğer profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, yaz transfer dönemindeki transfer ve tescil işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlayacak.
2026-2027 TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ
TFF'nin açıkladığı 2026-2027 sezonu transfer ve tescil dönemleri şöyle:
1. Transfer ve Tescil Dönemi: 22 Haziran 2026 - 4 Eylül 2026
2. Transfer ve Tescil Dönemi: 1 Ocak 2027 - 5 Şubat 2027
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi, 1 Ocak 2027'de başlayacak. Ara transfer dönemi 5 Şubat 2027'de sona erecek.