TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ | 2026-2027 Avrupa’da transfer dönemi ne zaman bitiyor, Eylül ayının kaçında bitecek?

Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ederken, kulüplerin yeni oyuncular için yapacağı son hamleler merak ediliyor. 2026-2027 sezonu için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başladı. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 Avrupa transfer dönemi hangi tarihte sona erecek? İşte TFF'nin açıkladığı transfer sezonu bitiş tarihi takvimi...