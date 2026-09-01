Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ | 2026-2027 Avrupa’da transfer dönemi ne zaman bitiyor, Eylül ayının kaçında bitecek?

        TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ | 2026-2027 Avrupa’da transfer dönemi ne zaman bitiyor, Eylül ayının kaçında bitecek?

        2026-2027 futbol sezonunda yaz transfer döneminin sona ereceği tarih futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig kulüplerinin kadrolarına yeni oyuncu katmak için zamanla yarıştığı süreçte, TFF'nin açıkladığı transfer ve tescil takvimi belli oldu. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor, Eylül'ün kaçında? İşte, 2026-2027 Avrupa Transfer Sezonu bitiş tarihine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ederken, kulüplerin yeni oyuncular için yapacağı son hamleler merak ediliyor. 2026-2027 sezonu için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başladı. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 Avrupa transfer dönemi hangi tarihte sona erecek? İşte TFF'nin açıkladığı transfer sezonu bitiş tarihi takvimi...

        2

        TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için açıkladığı takvime göre 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 22 Haziran 2026'da başladı. Yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026'da sona erecek.

        3

        Buna göre Süper Lig ve diğer profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, yaz transfer dönemindeki transfer ve tescil işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlayacak.

        4

        2026-2027 TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

        TFF'nin açıkladığı 2026-2027 sezonu transfer ve tescil dönemleri şöyle:

        1. Transfer ve Tescil Dönemi: 22 Haziran 2026 - 4 Eylül 2026

        5

        2. Transfer ve Tescil Dönemi: 1 Ocak 2027 - 5 Şubat 2027

        6

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi, 1 Ocak 2027'de başlayacak. Ara transfer dönemi 5 Şubat 2027'de sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #transfer sezonu
        #avrupa transfer
        #transfer dönemi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?