2021-2022 yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği dönemle ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve son durum...



2021 2022 transfer sezonu ne zaman başlıyor?

Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

Süper lig yeni sezon ne zaman?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başlayacak. Sezon 23 Mayıs 2022'te sona erecek.