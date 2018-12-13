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Albayrak'ın, TÜBİTAK tarafından Konya Bilim Merkezi'nde yapılacak "Bilim Cafe" programına katılmak üzere Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren'e bindiği öğrenildi.
Konya'ya doğru yola çıkan Albayrak, söz konusu programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen ve İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Adnan Fatih Kocamaz ile halka bilim anlatacaktı.
Albayrak, programda, alanlarında uzman bilim insanlarıyla, "atomun mikro dünyasına gizemli yolculuk", "robotların geçmişi ve geleceği" ile "gökbilim" konularında değerlendirmelerde bulunacaktı.
Profesör Albayrak'tan gelen acı haber üzerine bilimsel etkinlik iptal edildi.
Eşini bir süre önce kaybeden Albayrak iki çocuk sahibiydi.
KONYA'YA NÖBETE GİDEN DOKTOR YAŞAMINI YİTİRDİ
Konya'daki Medicana Hastanesinde görev yapan çocuk hastalıkları uzmanı Tahsin Ertaş (48),Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Konya'daki Medicana Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde nöbetçi olan Dr. Tahsin Ertaş, sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Konya'ya gelmek üzere yola çıktı.
YHT'nin Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ertaş'ın Ankara'da yaşadığı belirtildi.
KAZADA 5 AKADEMİSYEN YARALANDI
Öte yandan KTO Karatay Üniversitesine ders vermek üzere Ankara-Konya seferini yapan YHT'de bulunan 5 akademisyen de kazada yaralandı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara’da ikamet eden ve sabah treni ile üniversitemize ders vermek üzere gelmekte olan akademisyenlerimizden kazada yaralananlar olmuştur. Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, misafir öğretim üyemiz Doç. Dr. Bülent Elbasan, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tekdemir Dökeroğlu yaralılar arasında yer almaktadır. Akademisyenlerimize Ankara'da gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta olup, üniversite olarak sağlık durumlarını yakından takip etmekteyiz. KTO Karatay Üniversitesi olarak çalışma arkadaşlarımız ve kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet dileriz."
Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT),Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi de yaralanmıştı.
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