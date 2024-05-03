Trendyol 1. Lig'in şampiyonları Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor
Süper Lig'in iki yeni ekibi Eyüpspor ile Göztepe yarın Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecekler
Süper Lig vizesi alan Eyüpspor ve Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 4 mayıs cumartesi (yarın) İstanbul'da karşılaşacak.
Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.
Ligde 33. haftaya 72 puanla lider durumda giren teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 29. hafta maçlarının ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ise geçen haftanın ardından adını Süper Lig'e yazdırdı.
Lig'in ilk devresinde Göztepe, konuk ettiği rakibini 5-1 mağlup etmişti.