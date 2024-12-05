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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

        Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:45
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        Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

        Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. haftanın maç programı şöyle:

        Yarın:

        20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

        7 Aralık Cumartesi:

        13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

        19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

        8 Aralık Pazar:

        13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

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        16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

        19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

        9 Aralık Pazartesi:

        20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

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