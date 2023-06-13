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Trendyol ve Sahibinden.com için sözlü savunma tarihleri belli oldu

Rekabet Kurulunca, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) ve DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) hakkında yürütülen soruşmalarda sözlü savunma toplantılarının tarihi belli oldu

Trendyol ve Sahibinden.com için sözlü savunma tarihleri belli oldu
AA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı, 12 Temmuz'da saat 10.30'da yapılacak.

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin çevrim içi pazar yeri pazarındaki uygulamalarıyla Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada da sözlü savunma toplantısı, 11 Temmuz'da saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

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