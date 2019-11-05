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HaberlerDünya

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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ABD'nin Oakland kentinde metro hattına düşen bir genç, son anda yardımına koşan peron görevlisi tarafından mutlak ölümden kurtarıldı. John O'Connor adlı görevlinin genci kurtarma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

metroda mucize kurtuluş

ABD'nin Oakland kenti hafta sonunda aksiyon filmlerini aratmayan bir olay sahne oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre Coliseum Metro İstasyonu'nda raylara düşen bir genç, John O'Connor adlı peron görevlisinin kahramanca müdahalesi sayesinde trenin altında kalmaktan kurtuldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, olay sırasında alkollü olduğu belirtilen 20'li yaşlardaki gencin trenin perona yaklaştığı anlarda dengesini kaybederek raylara düştüğü görülüyor. Trenin durağa varmasına saniyeler kala harekete geçen O'Connor genci hızla yukarı çekiyor. Gencin ayaklarını perona çıkartmasıyla tren peronda duruyor.

Adı açıklanmayan gencin olayın ardından hastaneye kaldırıldığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

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