Trombosit Düşüklüğü Nedir, Neden Olur ve Ne İyi Gelir? Trombosit Düşüklüğü Belirtileri ve Tedavisi

Trombosit düşüklüğü belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Kanda trombosit düşüklüğünün meydana gelmesi kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir hastalıktır. Trombositler, kanamayı durduran ve tıkaç görevi gören beyaz hücrelerdir. Eğer kandaki trombosit oranı düşerse bu ağızda, burunda ya da vücudun aldığı darbelerde kanamaya sebebiyet verir. Trombosit hem kadınlarda hem de çocuklarda görülebilen bir hastalıktır. Trombosit bazı kişilerde hafif seyrederken bazı kişilerde ise ağır bir şekilde kendini gösterebilir. Peki, trombosit düşüklüğü neden meydana gelir.

Trombosit Düşüklüğü Nedir?

Trombosit kanda pıhtılaşmanın meydana gelmesini sağlayan beyaz kan hücreleridir. Eğer kan sayımı sırasında trombosit değeri 150,000 hücre/ ml altında ise bu trombosit düşüklüğü olduğunun işaretidir. Trombosit düşüklüğüne verilen isim ise trombositopenidir.

Trombosit Düşüklüğü Neden Olur?

Trombosit düşüklüğünün neden meydana geldiği kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Trombosit düşüklüğüne neden olan durumların başında kemik iliğinde hasarın oluşması ve bu nedenle kemik iliğinde meydana gelen üretimin baskılanması yer alır. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerdeki bu düşük dengeyi sağlayan hormonların üretimini azaltır. Bunun yanı sıra lösemi, dalağın büyümesi, bağışıklık sisteminde meydana gelen zayıflıklar, Alkol ve sigara tüketimi ve genetik nedenler trombosit düşüklüğüne neden olabilir.

Trombosit Düşüklüğü Ne İyi Gelir?

Trombosit düşüklüğü tanısı ile birlikte uygulanan tedavilerin yanı sıra, bu düşüklüğe iyi gelen gıdalarla takviye yapılması da önerilir. İşte trombosit düşüklüğüne iyi gelen gıdalar.

C vitamini deposu olan turunçgiller, Bektaşi üzümü, ıspanak, papaya, pancar, bal kabağı, aloe vera, A vitamini içeriği olan besinler, B12 zengini gıdalar.

Trombosit Düşüklüğü Belirtileri

Trombosit düşüklüğü ile birlikte aşağıda yer alan belirtiler kendini göstermektedir:

Başlıca kol ve bacaklarda olmak üzere vücudun farklı bölgelerde hafif darbelere rağmen morluklar ortaya çıkabilir.

Burun kanamaları sıklaşır.

Diş etinde kanamalar meydana gelir.

Adet kanamaları daha yoğun ve uzun sürer.

Yaralanmaya bağlı olarak meydana gelen kanamalar daha uzun sürer ve durdurulması zordur.

Dışkı ya da idrar sırasında kanamalar meydana gelir.

Kusma sırasında kan görülebilir.

Trombosit Düşüklüğü Tedavisi

Trombosit düşüklüğü eğer hafif seviyelerde gerçekleşirse burada tedaviye gerek kalmaz. Ancak trombosit düşüklüğü ile birlikte ciddi kanamalar meydana gelirse ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisi ile gerilemeyen trombosit düşüklüğü için platelet ve kan nakli de uygulanabilir. Çok nadir de olsa ileri trombosit düşüklüğünde ameliyat ile dalak da alınabilir. Trombosit düşüklüğü ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise hastalığın ölümcül olup olmadığıdır. Kanamanın şiddetli olması ya da beyinde trombosit düşüklüğü gelirse hayati risk olabilir.

Trombosit Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

Trombosit düşüklüğü kanser belirtisi değildir ancak kan kanseri ya da kemik iliği kanseri gibi kanser türleri trombosit düşüklüğüne yol açabilir.

Trombosit Düşüklüğü Yaşayanlar Ne Yemeli?

Trombosit düşüklüğü tanısı konulan kişilerin beslenme düzenlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle gün içinde trombosit düşüklüğüne iyi gelen yiyeceklerin tüketilmesi önem arz eder. Bu kapsamda trombosit düşüklüğü olan kişiler aşağıda yer alan gıdaları tüketebilir: