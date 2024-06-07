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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Troya Film Platform' Eylül'de başlıyor

        'Troya Film Platform' Eylül'de başlıyor

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan "Troya Film Platform" Bu yıl ilk kez 1-4 Eylül tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:30
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        'Troya Film Platform' Eylül'de başlıyor
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        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan “Troya Film Platform” Türk film endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmayı, ulusal ve uluslararası film endüstrileri arasında ortak yapım işbirliklerini geliştirmeyi, sürdürülebilir film yapım alışkanlıklarını benimsemeyi, film üreticilerine, girişimcilere, ilgili alanda eğitim gören üniversite öğrencilerine, görsel üreticilere fon, eğitim, proje geliştirme ve ağ oluşturma imkanları sunmayı hedefleyen disiplinler arası ortak yapım ve proje geliştirme platformudur.

        Bu yıl ilk kez 1-4 Eylül tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleşecek olan platform, tarihin ve mitolojinin buluştuğu nadide Troya Kenti'nde dünya genelinden sinema profesyonelleri ile bir araya gelecek.

        Platform, bünyesinde gerçekleşecek Pitching Lab, Producer's Start Up, Agora Meetings ve Troya Talks ile tarihin ve sanatın harmonik sentezi içerisinde senaryo aşamasındaki film projelerini desteklemeyi ve projelerin filme dönüştürülmesi konusunda fon, network, eğitim, B2B toplantı imkanları sunmayı hedefliyor.

        Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği Hakkında

        Homeros’un İlyada Destanı’nda bahsedilen Troya Savaşı’nın yapıldığı yer olarak da bilinen Troya Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 1998 yılında girmiştir. MÖ 3000 yılına kadar uzanan tarihi geçmişi ile dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan kent, Çanakkale il sınırları içinde yer almaktadır.

        Dernek, geçmiş tarihimize ait arkeolojik kazıların günümüze aktarılması için yapılan araştırmaları desteklemek, çalışmaların hızlandırılarak ilgili kurumlar ve paydaşlarla ortak çalışmalar yapmak, kültürümüze ait bu değerlerin duyurulması için çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kültür sanat organizasyonlarına paydaşlık yapmak, eski kültür ve medeniyetleri, tarih ve kültürümüzü tanıtmak için film festivalleri, organizasyonlar, kısa filmler, belgeseller, kamu spotları, reklam filmleri, sinema filmleri yapmak, yaptırmak, proje hazırlamak ve yapılan projelere destek vermek amacı ile kurulmuştur.

        Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği, bu farklı disiplinlerdeki faaliyetleriyle kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için kapsamlı bir yaklaşım benimsemektedir

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        #Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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