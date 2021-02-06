AA

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, hazırlanan yeni proje kapsamında ziyaretçilerine restorasyon ve konvervasyon çalışmalarını canlı olarak izleme fırsatı sunacak.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan Troya Müzesi, çarşamba gününden itibaren konuklarına yeni bir farklılık daha sağlıyor.

Bu kapsamda, Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı, her çarşamba 11.00-15.00 saatlerinde perdelerini açacak. Ziyaretçiler antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş tarihi eserlerin restorasyon ve konvervasyon süreçlerini canlı izleyebilecek.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, ziyaretçilerin müze gezileri sırasında gördüklerinin aslında buz dağının görünen kısmı olduğunu söyledi.

Arkeolojik kazılardan çıkan eserlerin müzelere geldiklerinde hangi süreçlerden geçtiğini anlatmak amacıyla yapılan çalışmaları ziyaretçilere göstermek istediklerini belirten Gölcük, şöyle konuştu:

"Onlarca parçaya ayrılmış bir kap nasıl tümlenir? Denizden çıkan bir eser tuzdan nasıl arındırılır? Ortam koşulları ideal düzeye nasıl getirilir? Fotoğraflı ve yazılı belgeleme nasıl yapılır? İşte bunların tümünü bu sayede konuklarımıza hem izletmiş hem de anlatmış olacağız.

Projenin adını da 'Perdeler Açılıyor' olarak belirledik. Peki bu ismi vermemizdeki amaç ne? Müzemizde 3 adet restorasyon ve konservasyon laboratuvarımız var. Bu bölgedeki kazılardan çıkan tüm eserler bu laboratuvarlarda işlem görüyor. 4 konservatör arkadaşımız var. Biz bu işlemleri yapıyoruz ama bir yandan da ziyaretçilerimizin merak ettiği, bir eser toprak altından çıktığında ne durumda, sonra hangi işlemler yapılıyor ve o eserler nasıl hayatına devam edebiliyor, onun nasıl geleceğe ulaşmasını sağlıyoruz bunları göstermek istedik. Ziyaretçilerimizin bu konuda merakları olduğunu biliyoruz. Biz de perdeler açılıyor mottosuyla yeni bir projeye başladık."

"ZİYARETÇİLERİMİZ MERAK ETTİKLERİ SORULARI SORMA FIRSATI BULACAK"

Gölcük, her hafta çarşamba günü 11.00-15.00 saatlerinde laboratuvarların perdesinin açılacağına işaret ederek şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimiz gelip arkadaşlarımızın yaptığı tüm işleri canlı canlı izleyebilecekler. Hatta bir görevlimiz ziyaretçilerimize burada yardımcı olacak. Restoratör ve konservatör arkadaşlarımıza soru sorabilecekler. Ellerinde çalıştıkları eserler hakkında, yaptıkları uygulamalar hakkında soru yöneltebilecekler. İçinde bulunduğumuz sezonda çarşamba günleri, nisan ayından itibaren ise günde iki kez 45'er dakika perdeler açılacak. Ziyaretçilerimiz yine bu süreci izleyecekler. İnşallah yakın zamanda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği organizasyon ile okullarımızdaki öğrenci yavrularımızı da buraya alıp onlara da bu konularda bilgi vermiş olacağız."