Bizim açımızdan başka bir nokta ise şu; harika ekiplerimiz var ve tüm bu diplomatik ve hukuki süreçleri sürdürüyorlar. Orada çok eminiz. Bunların yanı sıra bizim için Troya konusunda yeni bir hazine ortaya çıktı, yeni bir yıldız doğdu. O da içinde bulunduğumuz Troya Müzesi. Evet kaçırılan hazinelerin yurda döndürülmesi çok önemli ama bir de elimizdeki muhteşem varlıklara, muhteşem hazinelere bakalım. Troya Müzesi dünyada ilham verici müzelerden biri oldu. Biz bu elimizdeki güzelliklerin farkına varalım, onların tadını da bir yandan çıkartmayı unutmayalım."