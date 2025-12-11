UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Fenerbahçe, son hafta maçında Norveç temsilcisi Brann'a konuk oluyor. Saat 23:00'te başlayacak kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Bu sebeple Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Maç saati yaklaşırken mücadeleyi HD kalitede ve kesintisiz izlemek isteyen futbolseverler, ‘’TRT 1 frekans bilgileri ile uydu ayarı nasıl yapılır?’’ sorusunu gündeme taşıdı. İşte, UEFA Avrupa Ligi Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izleme ekranı...