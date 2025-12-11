Habertürk
        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE (BRANN - FENERBAHÇE MAÇI) | TRT 1 frekans bilgileri ile uydu ayarı nasıl yapılır? UEFA Avrupa Ligi FB maçı TRT 1 canlı izleme ekranı

        TRT 1 canlı izle ekranı: Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izleme ekranı ve frekans ayarları

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile karşı karşıya gelecek. Brann Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakayı telefon, tablet veya bilgisayardan izleyecek olan futbolseverler Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Maç saatini merak edenler 11 Aralık 2025 TRT 1 yayın akışını kontrol ederken, karşılaşmayı kesintisiz ve HD izlemek isteyenler ise TRT 1 frekans ayarlama bilgilerini sorguluyor. Peki, TRT 1 frekans bilgileri ile uydu ayarı nasıl yapılır? İşte, UEFA Avrupa Ligi Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın HD izleme ekranı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 18:10 Güncelleme: 11.12.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Fenerbahçe, son hafta maçında Norveç temsilcisi Brann'a konuk oluyor. Saat 23:00'te başlayacak kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Bu sebeple Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Maç saati yaklaşırken mücadeleyi HD kalitede ve kesintisiz izlemek isteyen futbolseverler, ‘’TRT 1 frekans bilgileri ile uydu ayarı nasıl yapılır?’’ sorusunu gündeme taşıdı. İşte, UEFA Avrupa Ligi Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izleme ekranı...

        2

        BRANN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Brann – Fenerbahçe maçı, 11 Aralık 2025 Perşembe günü (bu akşam) TSİ 23.00’te başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE - NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edilebilecek.

        Fransa Futbol Federasyonundan Willy Delajod'un yöneteceği 90 dakikada Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        4

        BRANN - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        Ayrıca HT Spor aracılığıyla canlı skor takibi yapabilirsiniz.

        TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 FREKANS AYARLARI

        UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

        Digiturk SD Kanal 23

        Digiturk HD Kanal 323

        D-Smart SD Kanal 426

        D-Smart HD Kanal 26

        Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900

        Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22

        Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04

        Iptv Tivibu SD Kanal 22

        Iptv Tivibu HD Kanal 9

        7

        11 ARALIK 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Önü

        20:45 Samsunspor - AEK Athens | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

        23:00 Brann - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

        01:00 Teşkilat

        03:40 Seksenler

        04:30 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
