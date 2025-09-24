Habertürk
        TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans ayarları! Avrupa Ligi Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin heyecan dolu mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT 1 frekans ayarları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte, TRT 1 canlı yayın izleme ekranı ve uydu/frekans ayarlama bilgileri ile Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz izle...

        Giriş: 24.09.2025 - 15:38 Güncelleme: 24.09.2025 - 15:38
        Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği gün geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında bu akşam Dinamo Zagreb’e konuk olacak. Saat 22.00’de başlayacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz yayınlanacak. Maçı kesintisiz takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgilerini araştırmaya başladı. İşte TRT 1 canlı yayın izleme ekranı ve frekans bilgileri ile Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz izle...

        TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

        UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

        Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23

        Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323

        D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426

        D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26

        Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900

        Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22

        Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04

        Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22

        Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9

        TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI

        Aşağıdaki linklere tıklayarak TRT 1 canlı izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

        TRT 1 CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Set Sayısı

        15:00 Polonya - Türkiye | FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası Çeyrek Final

        16:45 Hayallerinin Peşinde

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Önü

        22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

        00:15 Cennetin Çocukları

        02:55 Seksenler

        04:15 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
