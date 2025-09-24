TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans ayarları! Avrupa Ligi Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin heyecan dolu mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT 1 frekans ayarları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte, TRT 1 canlı yayın izleme ekranı ve uydu/frekans ayarlama bilgileri ile Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz izle...
Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği gün geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında bu akşam Dinamo Zagreb’e konuk olacak. Saat 22.00’de başlayacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz yayınlanacak. Maçı kesintisiz takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgilerini araştırmaya başladı. İşte TRT 1 canlı yayın izleme ekranı ve frekans bilgileri ile Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz izle...
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23
Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323
D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426
D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22
Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9
TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI
Aşağıdaki linklere tıklayarak TRT 1 canlı izleme ekranına ulaşabilirsiniz.
