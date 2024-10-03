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        Haberler Bilgi Spor TRT SPOR CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın şifresiz izleme | 3 Ekim 2024 TRT Spor yayın akışı/frekans ayarı

        TRT Spor canlı izle şifresiz! UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle

        TRT Spor canlı izle ekranı Twente Fenerbahçe maçı için takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci maçlarına çıkıyor. Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Twente ile karşı karşıya geliyor. Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle linki ile kesintisiz ve full HD izlenebilecek. Bu kapsamda 3 Ekim 2024 TRT Spor yayın akışı ve frekans ayarı sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar tarafından araştırılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 03.10.2024 - 21:50
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente’ye konuk oluyor. Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden şifresiz, kesintisiz, full HD takip edilecek. Maç heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler 3 Ekim 2024 TRT Spor yayın akışı ve frekans ayarı için araştırmalarına başladı. İşte TRT Spor canlı yayın izle ekranı ile Twente Fenerbahçe maçı takip linki ve frekans bilgileri.

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        TWENTE FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı, 3 Ekim Perşembe saat 22:00'de başlayacak.

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        TWENTE FENERBAHÇE MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE

        Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor’dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

        Heyecan dolu karşılaşmayı aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz:

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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        3 EKİM 2024 TRT SPOR YAYIN AKIŞI

        06:58 İstiklal Marşı

        07:00 İlk Baskı

        08:55 Spor Takvimi

        09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

        09:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

        09:45 Avrupa'dan Futbol

        10:00 Spor Bülteni

        11:00 Spor Manşet

        12:30 Gün Ortası

        13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

        14:00 Spor Stüdyosu

        16:00 Gündem Futbol

        17:30 Dünyadan Spor

        18:00 Maç Özel

        19:45 UEFA Avrupa Konferans Ligi Özetler

        19:55 Maç Özel

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        22:00 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI TWENTE – FENERBAHÇE

        22:45 Maç Özel

        TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

        Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

        TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

        TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

        TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

        Digiturk: 86

        D-Smart: 86

        Tivibu: 85

        Kablo TV: 911

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