TRT Spor canlı izle şifresiz! UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle
TRT Spor canlı izle ekranı Twente Fenerbahçe maçı için takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci maçlarına çıkıyor. Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Twente ile karşı karşıya geliyor. Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle linki ile kesintisiz ve full HD izlenebilecek. Bu kapsamda 3 Ekim 2024 TRT Spor yayın akışı ve frekans ayarı sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar tarafından araştırılıyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente’ye konuk oluyor. Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden şifresiz, kesintisiz, full HD takip edilecek. Maç heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler 3 Ekim 2024 TRT Spor yayın akışı ve frekans ayarı için araştırmalarına başladı. İşte TRT Spor canlı yayın izle ekranı ile Twente Fenerbahçe maçı takip linki ve frekans bilgileri.
TWENTE FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi Twente Fenerbahçe maçı, 3 Ekim Perşembe saat 22:00'de başlayacak.
TWENTE FENERBAHÇE MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE
Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor’dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Heyecan dolu karşılaşmayı aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz:
3 EKİM 2024 TRT SPOR YAYIN AKIŞI
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:30 Dünyadan Spor
18:00 Maç Özel
19:45 UEFA Avrupa Konferans Ligi Özetler
19:55 Maç Özel
22:00 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI TWENTE – FENERBAHÇE
22:45 Maç Özel
TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?
Digiturk: 86
D-Smart: 86
Tivibu: 85
Kablo TV: 911