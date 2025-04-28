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        Haberler Bilgi Spor TRT SPOR CANLI İZLE | UEFA Gençlik Ligi finali Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle! TRT Spor frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır?

        TRT Spor canlı izle! UEFA Gençlik Ligi finali Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle

        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19 ile mücadele edecek. Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle linki ile şifresiz, kesintisiz ve full HD izlenebilecek. Bordo-mavili gençlerin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT Spor canlı izle ekranı, uydu ve frekans bilgileri için araştırmalara başladı. Peki, TRT Spor frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır? İşte, TRT Spor ekranı ile şifresiz Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı canlı izle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:23
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        Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde bu akşam Barcelona U19 ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili gençler, mücadeleyi kazanarak şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı şifresiz olarak TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. Bu sebeple TRT Spor uydu ve frekans ayarı gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte TRT Spor canlı yayın linki ve frekans bilgileri ile Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı izle.

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        TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı, 28 Nisan 2025 Pazartesi bugün oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

        İsviçre'nin Nyon kentinde Colovray Spor Merkezi'nde oynanancak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Heyecan dolu karşılaşmayı aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz:

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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        28 NİSAN 2025 TRT SPOR YAYIN AKIŞI

        12:30 – Gün Ortası (Canlı)

        13:30 – Deplasman Lezzetleri

        14:00 – Spor Stüdyosu (Canlı)

        16:00 – Gündem Futbol (Canlı)

        17:30 – Spor Merkezi (Canlı)

        18:00 – Aktüel Futbol (Canlı)

        19:00 – UEFA Gençler Ligi Final Futbol Karşılaşması Trabzonspor - Barcelona (Canlı)

        21:00 – Aktüel Futbol (Canlı)

        23:00 – Teknik Analiz (Canlı)

        01:00 – Spor Artı (Canlı)

        02:00 – UEFA Gençler Ligi Final Futbol Karşılaşması Trabzonspor - Barcelona

        03:45 – Aktüel Futbol

        05:45 – UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Tüm Goller

        06:00 – Trendyol 1. Lig Özetleri

        06:30 – Trendyol Süper Lig Özetleri

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        TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

        Uydu: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096

        Frekans: 11.096

        POL: H

        Sembol: 30000

        FEC: 5/6

        Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958

        Frekans: 11.958

        POL: V

        Sembol: 27500

        FEC: 5/6

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        TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

        Digiturk: 86

        D-Smart: 86

        Tivibu: 85

        Kablo TV: 911

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