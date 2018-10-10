SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ömer Faruk Harmancık
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

TRT'yi basan yarbaya darbe bildirisini Ömer Faruk Harmancık yollamış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e bildirinin telefonunda "Dost" olarak kayıtlı kişiden geldiği, "Dost"un sözde konsey üyesi olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık olduğu belirlendi

10.10.2018 - 11:13 | Güncelleme: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e bildirinin telefonunda "Dost" olarak kayıtlı kişiden WhatsApp üzerinden geldiği, "Dost"un sözde konsey üyesi olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık olduğu belirlendi.

Gençer'e ait cep telefonu ile SIM karta ilişkin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme tespit ve değerlendirme raporu, sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasını gören Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

AA'nın haberine göre, emniyetin incelemesinde "Fuat Asb Lojman Bkm Onrm" olarak kayıtlı kişiye "11 nolu dairenin parkeleri ne zaman gelir? Ona göre bizim ustaları hazır edeceğim. Selamlar. Yb. Ümit Gençer" şeklinde mesaj attığı, ayrıca telefondaki Apple Kimliğinin "ugencer@....com" olduğu belirlendi.

Rapora göre, telefonda bulunan "0545 470...." numaralı hatta, darbe girişimi akşamı saat 20.11'de "0553 773...." numarasını kullanan ve Gençer'in telefonunda "Dost" olarak kayıtlı kişiden WhatsApp uygulaması ile darbecilerin "yurtta sulh konseyi"nin TRT'de okutulan bildirisi gönderildi.

Raporda, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde Dost ismiyle kayıtlı bu kişinin, konsey üyesi olarak belirtilen Ömer Faruk Harmancık isimli kişi olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

Söz konusu numaralardan bir gün içinde, 16'sı cevapsız arama olmak üzere 28 defa karşılıklı arama olduğu, diğerlerinde ise tarafların konuştukları tespit edildi.

Raporda, "Bu haliyle farklı birliklerde, farklı askeri rütbelere ait olduğu görülen sanıkların organize şekilde birbirleriyle irtibat halinde oldukları tespit edilmiştir" değerlendirmesine yer verildi.

Yapılan çalışmalarda, bildirinin gönderildiği "0553 773...." numaralı hattın da arasında bulunduğu 10 hat ile 10 telefonun, darbe girişiminden bir gün önce kullanıma açıldığı, bunların Yenimahalle'deki bir telefon bayisinden Ali Irmak tarafından alındığı belirlendi. Irmak'ın, bunun dışında, değişik zamanlarda, aynı iş yerinden kullanıma hazır data hatlar aldığı, hatların tamamının Hatice K. adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

GENÇER, BİLDİRİYİ ZORLA OKUTTU

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası iddianamesinde, olay tarihinde Kara Harp Okulu'nda Tabur Komutanı olan eski yarbay Ümit Gençer'in darbenin planlayıcısı "yurtta sulh konseyi"nce, darbe bildirisini TRT'de okumakla görevlendirildiğine yer verildi.

Darbe girişimi günü saat 15.30 sıralarında Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda FETÖ yöneticilerinden Kemal Batmaz ile görüşen Gençer'in, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda hiçbir görevi bulunmamasına rağmen, buradan bir grup askerle silah zoruyla TRT yerleşkesine gittiği, TRT Haber reji odasına giren Gençer'in TRT spikeri Tijen Karaş'a darbe bildirisini zorla okuttuğu belirtildi.

Gençer, soruşturma aşamasında savcıya verdiği ve iddianamede nakledilen ifadesinde şunları kaydetti:

"Sıkıyönetim bildirisini Muhsin Kutsi Barış'ın bana verdiği mesaj emri üzerinden benim bizzat okuyacağımı biliyordum. O arada TRT'de bulunurken birçok üst rütbeli kişi beni sürekli telefonla arayıp bildirinin ne zaman okunacağını sordular. Muhtemelen bir komuta merkezi gibi yerden arıyorlardı, çünkü arka fondan sesler geliyordu. Darbe bildirisinin okunması için acele ediyorlardı. En son Genelkurmay Başkanının Başdanışmanı Orhan Yıkılkan beni telefonla arayıp sıkıyönetim bildirisini benim okumamamı, bir spikere okutmamızı emretti. Ayrıca okunacak bildirinin WhatsApp'tan benim cep telefonuma gönderileceğini de söylemişti. Bu yeni durum üzerine giydiğim harici kıyafeti yeniden kamuflajla değiştirdim. Benim cep telefonuma kayıtlı olmayan bir numaradan WhatsApp üzerinden cep telefonuma mesaj geldi."

İddianamede müşteki olarak alınan beyanları aktarılan bazı TRT personeli, Gençer'in telefonda konuştuğu bir kişiye "Emredersiniz amiralim" dediğine tanık olduklarını söylemişlerdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X