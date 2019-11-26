ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2019'un üçüncü çeyreğinde aldığı maaşı, ülkenin en önemli sağlık sorunları arasında gösterilen afyon bazlı ilaç bağımlılığıyla mücadeleye bağışladığı açıklandı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın 100 bin doları bulan üçüncü çeyrek maaşını Sağlık Bakanlığı'nın, kamu sağlığı programlarını yürüten ofisine bağışladığı kaydedildi.
Açıklamada başkanın yaptığı bağışın, ülkede süregelen 'afyon kriziyle' mücadelede kullanılacağı vurgulandı.
Başkan Trump daha önce Afyon bazlı ilaç bağımlılığının, başkanlığı döneminde mücadele edeceği başlıca sorunlardan birisi olduğunu defalarca söylemişti.
ABD'de 2017'den bu yana 70 bini aşkın kişi, afyon bazlı ilaç bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Trump, ikinci çeyrek maaşını da Sağlık Bakanlığı'na bağışlamıştı.
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