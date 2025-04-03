Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump yönetimi, federal sağlık kurumlarında yaklaşık 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı | Dış Haberler

        Trump yönetimi, federal sağlık kurumlarında yaklaşık 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı

        Trump yönetiminin, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda üst düzey yöneticileri idari izne çıkarma, yaklaşık 10 bin çalışanın da işine son verme işlemleri başladı. ABD'de araştırmacılar ise bu kararın siyasi olduğunu savunarak Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) dava açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 07:44 Güncelleme: 03.04.2025 - 07:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump binlerce kişiyi işten çıkarmaya başladı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'de Donald Trump yönetiminin, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda üst düzey yöneticileri idari izne çıkarma, yaklaşık 10 bin çalışanın da işine son verme işlemleri için bildirimleri e-posta yoluyla yapmaya başladığı belirtildi.

        Washington Post gazetesi tarafından görülen e-postalara göre, yaklaşık 48 milyar dolarlık bir biyomedikal araştırma ajansı olan Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde en az 5 üst düzey yönetici izne çıkarıldı.

        E-postalarda, üst düzey yöneticilere, "Amerikan halkının sağlığına daha iyi hizmet etme çabalarının bir parçası" olarak Alaska, Montana, Oklahoma gibi eyaletlerde yeni görevlendirmeler teklif edilirken, alt departmanlarda çalışan yaklaşık 10 bin kişinin de işine son verilme işlemlerinin başladığı ifade edildi.

        REKLAM

        ABD medyasında, bugün Washington DC'deki sağlık kurumlarında görev yapan birçok çalışanın binalara giriş kartlarının iptal edildiği, işten atılan çalışanlardan iş yerine ait kimlik, telefon ve diğer eşyaları bina girişlerindeki görevlilere teslim etmelerinin istendiği haberleri yer aldı.

        Sağlık Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, söz konusu federal sağlık kurumlarının 82 bin olan çalışan sayısının 62 bine indirilmesinin hedeflendiği, 20 bin çalışanın yarısının daha önce yapılan erken emeklilik teklifini kabul ederek ayrıldığı, kalan 10 bin kişinin de işine son verileceği bildirildi.

        Açıklamada, çalışan sayısındaki bu azaltmalarla Sağlık Bakanlığı'nda yıllık 1,8 milyar dolar tasarruf yapılacağı savunuldu.

        23 EYALET BAŞSAVCISI DAVA AÇTI

        Öte yandan, 23 Demokrat eyaletin başsavcısı, Trump yönetiminin federal sağlık kurumlarına yönelik 11 milyar dolarlık finansmanı kesmesini mahkemeye taşıdı.

        Aralarında New York ve New Jersey eyaletlerinin de bulunduğu eyaletlerden başsavcılar, Rhode Island Bölge Mahkemesine yaptıkları başvuruda, "ani ve pervasız kesintilerin federal yasayı ihlal ettiğini, halk sağlığını tehlikeye attığını ve ülke çapındaki topluluklar için yıkıcı sonuçlar doğuracağını" savundu.

        ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı'nın çalışmaları kapsamında, ülkedeki birçok federal kurumda çalışan sayısını ve federal kaynaklardan yapılan fonlamaları azaltmaya çalışıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır"
        "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır"
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Akide şekerinin ilginç hikayesi!
        Akide şekerinin ilginç hikayesi!
        ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepkiler
        ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepkiler
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        Hırt Hakan!
        Hırt Hakan!
        Derbide kavga çıktı! 5 kırmızı kart!
        Derbide kavga çıktı! 5 kırmızı kart!
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Galatasaray'dan derbi sonrası flaş paylaşımlar!
        Galatasaray'dan derbi sonrası flaş paylaşımlar!
        "Çizilen çizgiye inanmıyorum!"
        "Çizilen çizgiye inanmıyorum!"
        Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü! Tutuklandı
        Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü! Tutuklandı
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?