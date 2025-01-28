Trump, California'da 29 kişinin öldüğü yangınlara müdahalede "ordunun suyu açtığını" açıkladı

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Pacific Palisades, Eaton ve Hughes bölgelerindeki yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun California'ya gittiğini belirtti.

Askerlerin acil durum yetkileri kapsamında "suyu açtığını ve Pasifik Kuzeybatı gibi bölgelerden bolca su geldiğini" kaydeden Trump, "İnsanlar yerine sahte çevre tartışmasına öncelik verilen günler sona erdi. Suyun tadını çıkarın California!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Los Angeles Times'ın haberine göre, California Su Kaynakları Departmanından yapılan açıklamada Trump'ın ifadeleri yalanlandı.

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Açıklamada, "Ordu California'ya girmedi. Federal hükümet, 3 gündür bakım yapıldığı için kapalı olan federal su pompalarını yeniden çalıştırdı. South California'da eyalet su kaynakları bolca bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Trump, 24 Ocak'ta California'daki yangınlara müdahalelerde su tedarikinin artırılması için acil durum tedbirlerini içeren bir kararname imzalamıştı.

Yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a yükseldi

Los Angeles Bölgesi Adli Tip Kurumundan yapılan açıklamada, 7 Ocak'tan bu yana süren yangınlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.

Kent polisi, Pacific Palisades bölgesinden tahliye edilen kişilerin, evlerine geri dönebileceğini açıkladı.

Los Angeles yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarının neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Yangınlarda binlerce dönüm alan kül oldu.

Öte yandan, Castaic Gölü çevresinde 23 Ocak'ta çıkan yeni yangın, 4 bin hektardan daha geniş bir alana yayıldı.