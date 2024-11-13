Trump dönemi Samsung'u zora soktu, hisseleri son dört yılın en düşük seviyesine geldi

ABD'de yaşanan seçimler sonrası teknoloji dünyasında da tıpkı kripto sektöründe olduğu gibi farklı şekilde etkilenmeler karşımıza çıkıyor. Bu etkilerden en büyüğünü ise Kore'li teknoloji devi Samsung yaşamış gibi görünüyor.

Seçim sonrasında Trump yönetiminin uyguladığı yeni politikalar ve yeni gümrük tarifelerine ek olarak yapay zeka çiplerindeki sorunlar, Samsung Electronics'ın hisselerinde dört yılın en düşük seviyesini karşımıza çıkarttı.

YÜZDE 34 DEĞER KAYBI

Samsung hisseleri, yıl içinde %34 oranında değer kaybetti ve en kötü yıllık performansını sergileme riskiyle karşı karşıya geldi. Bu düşüş, Trump'ın Çin ithalatlarına yönelik %10 genel gümrük vergisi ve %60 özel gümrük tarifesi tehdidiyle daha da şiddetlendi. Bu tarifeler, elektronik ürünlerin talebini azaltarak Samsung'ın satışlarını olumsuz etkileyebilir.

REKLAM Samsung'ın rakibi SK Hynix, Trump politikalarından daha az etkilenerek yıl içinde %32 oranında artış gösterdi. SK Hynix, yüksek performanslı yapay zeka sunucu çiplerinin satışlarını artırarak, özellikle Nvidia gibi Amerikan müşterilerine yönelik satışlarını artırdı. Trump'ın tarifeleri, Samsung'ın Çin müşterilerine olan bağımlılığını daha da belirginleştirdi. Bu durum, Samsung'ın yerel rakibi SK Hynix'e karşı avantajlı bir konuma koyduğu bir dönemde, daha da zorlaştırıcı hale geldi. Trump'ın Çin ithalatlarına yönelik tehdidi, Çin rakiplerinin fiyatlarını düşürmesine ve bu da Samsung'ın uluslararası pazarda rekabet gücünü zayıflatmasına yol açtı.