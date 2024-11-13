Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.172,56 %-0,59
        DOLAR 34,3841 %0,08
        EURO 36,4923 %-0,07
        GRAM ALTIN 2.881,77 %0,33
        FAİZ 42,75 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,15 %0,32
        BITCOIN 87.449,00 %-0,99
        GBP/TRY 43,8200 %-0,02
        EUR/USD 1,0603 %-0,19
        BRENT 72,08 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 4.711,70 %0,33
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Trump dönemi Samsung'u zora soktu, hisseleri son dört yılın en düşük seviyesine geldi - Teknoloji Haberleri

        Trump dönemi Samsung'u zora soktu, hisseleri son dört yılın en düşük seviyesine geldi

        Samsung Electronics, ABD'nin yeni politikaları ve uyguladığı gümrük tarifeleriyle, yapay zeka çiplerindeki rezervler nedeniyle dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Güney Koreli teknoloji devi, yılın başından bu yana en kötü performansı gösteren çip üreticisi oldu.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 13.11.2024 - 10:23 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump dönemi Koreli devi zora soktu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de yaşanan seçimler sonrası teknoloji dünyasında da tıpkı kripto sektöründe olduğu gibi farklı şekilde etkilenmeler karşımıza çıkıyor. Bu etkilerden en büyüğünü ise Kore'li teknoloji devi Samsung yaşamış gibi görünüyor.

        Seçim sonrasında Trump yönetiminin uyguladığı yeni politikalar ve yeni gümrük tarifelerine ek olarak yapay zeka çiplerindeki sorunlar, Samsung Electronics'ın hisselerinde dört yılın en düşük seviyesini karşımıza çıkarttı.

        YÜZDE 34 DEĞER KAYBI

        Samsung hisseleri, yıl içinde %34 oranında değer kaybetti ve en kötü yıllık performansını sergileme riskiyle karşı karşıya geldi. Bu düşüş, Trump'ın Çin ithalatlarına yönelik %10 genel gümrük vergisi ve %60 özel gümrük tarifesi tehdidiyle daha da şiddetlendi. Bu tarifeler, elektronik ürünlerin talebini azaltarak Samsung'ın satışlarını olumsuz etkileyebilir.

        REKLAM

        Samsung'ın rakibi SK Hynix, Trump politikalarından daha az etkilenerek yıl içinde %32 oranında artış gösterdi. SK Hynix, yüksek performanslı yapay zeka sunucu çiplerinin satışlarını artırarak, özellikle Nvidia gibi Amerikan müşterilerine yönelik satışlarını artırdı.

        Trump'ın tarifeleri, Samsung'ın Çin müşterilerine olan bağımlılığını daha da belirginleştirdi. Bu durum, Samsung'ın yerel rakibi SK Hynix'e karşı avantajlı bir konuma koyduğu bir dönemde, daha da zorlaştırıcı hale geldi. Trump'ın Çin ithalatlarına yönelik tehdidi, Çin rakiplerinin fiyatlarını düşürmesine ve bu da Samsung'ın uluslararası pazarda rekabet gücünü zayıflatmasına yol açtı.

        GÜNEY KORE'DEN ENDİŞELİ BAKIŞ

        Son haftalarda, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Trump'ın Çin ithalatlarına yönelik yüksek tarifelerinin, Çin rakiplerinin fiyatlarını düşürmesine ve bu durumun Güney Kore çip şirketlerinin uluslararası pazarda rekabet gücünü zayıflatacağını belirtti.

        Samsung hisseleri, Güney Kore borsasında en değerli hisse senedi olarak dört günlük düşüşle sona erdi ve 0126 GMT'de %2.1 oranında değer kaybetti. SK Hynix hisseleri ise iki gün üst üste düşüş yaşadıktan sonra %2 oranında artış gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası