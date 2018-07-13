Ülke dışındaki ziyaretlerinde Amerikan Başkanı'na Beyaz Saray doktoru da eşlik ediyor. Doktorun yanındaysa hep askeri bir yetkili var. 5 kişiden oluşan askeri ekip rotasyon halinde doktor ve Başkan'ın yanından ayrılmıyor. Yetkili, Trump'ın güvenlik ağının en önemli unsurlarından birini, nükleer topu taşıyor. Nedir bu nükleer top? Bütün iletişim araçlarının ve hazırlanmış savaş planlarını içeren kitapçıları içeren bir çanta.

Tüm bu özellikleri nedeniyle ona "canavar" deniliyor. John F. Kennedy suikastının travmasından olsa gerek Trump'ın kan grubundan yedek kan poşetleri bile tutuluyor. Trump camları açamıyor, dışarıyla iletişimini koltuğundaki uydu telefonundan sağlıyor. Hattın doğrudan bağlı olduğu iki kişi var: Başkan yardımcısı ve savunma bakanı. Canavardan bir değil iki tane var. Birinde Başkan diğerindeyse dublorü seyahat ediyor.

Trump'ın güvenliğinin en önemli unsurlarından biri makam aracı. 1 buçuk milyon dolar değerinde bir limuzin aslında bu araç. "Trump'ın panik odası" diyebileceğimiz özelliklere sahip. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı her türlü önlem düşünülmüş. 7 koltuklu araç füze saldırılarına karşı bile dayanıklı. Biber gazı bombaları, 5 katmanlı camlar, benzin deposu patlamasın diye özel köpük, GPS sistemi, gece görüşlü kameralar ve daha nice özellikler... Nalan Koçak'ın haberi...

Trump'a yurtdışı ziyaretlerinde yaklaşık 200 ajan ve asker eşlik ediyor.

İHA'LARA KARŞI ELEKTRONİK ÖNLEM

Az evvel söylemiştik, kimine göre hayli debdebeli olan güvenlik önlemleri aslında başkan gideceği ülkeye ayak basmadan başlıyor. Genelde Amerikan Hava Kuvvetleri'nden uçaklar Başkan'ın ineceği havalimanına önceden ulaşıyor. Mesela İngiltere ziyaretinde 2 Boeing C17 uçak kullanıldı. Bunlar Trump'ın canavarını ve korumalarının kullanacağı Chevrolet araçları taşıyordu. Ayrıca uçakta insansız hava araçlarının Trump'ın konvoyunu gözlemleme ihtimaline karşı bazı elektronik önlem cihazlarının da götürüldüğü biliniyor. Tüm önlemler alındıktan sonra başkanlık uçağı Air Force One ziyaret edilecek ülkeye iniş yapıyor.



Başkan Trump ve First Lady Melania İngiltere ziyaretlerine başlarken

ŞEHİR İÇİNDE HELİKOPTERLE SEYAHAT

Uçak indikten ve tüm güvenlik görevlileri yerini aldıktan sonra görev belli: Trump'ı hedef adrese ulaştırmak. Bu ya makam aracı ya da helikopterler aravılığıyla yapılıyor. Londra ziyaretinde Stansted Havalimanı'ndan Londra'nın merkezine aşağıda gördüğünüz bu helikopterle ulaştırıldı. Başkan'ı taşıyan helikoptere üç helikopter eşlik etti. Birinin amacı ani manevralarla potansiyel saldırganların kafalarını karıştırmaktı. Diğer ikisiyse Trump'ı korumakla görevli askerleri taşıyordu.

Trump havalimanından Londra'nın merkezine helikopterle gitti

BİN KİŞİLİK GÜVENLİK ORDUSU

Ajanlar, keskin nişancılar ve hatta İngiltere kıyılarında bekletilen bir gemi... Tüm bu bahsettiklerimiz Trump'ın güvenlik ordusunun diğer parçaları. Bu ordu tam bin kişiden oluşuyor. Yaklaşık 160'ı özel eğitimli gizli servis ajanları. Bu ajanlar ve Beyaz Saray ekibi Başkan'ın her adımını önceden belirliyor, gideceği her noktayı önceden denetliyor. Ajanlara terörle mücadele ekipleri de eşlik ediyor. Sadece konvalsiyonel silahlı değil hatta kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı bile hazırlıklılar.





