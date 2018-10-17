ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün eşi Melania Trump ile Michael kasırgasının vurduğu Florida'ya gitmişti. Beyaz Saray'dan başkanlık helikopterine giderken gazetecilere açıklama yapan Trump, First Lady'den uzaklaşarak dışarıda bıraktı. Bir an şaşkınlık yaşayan Melania Trump, gülümsemeye çalıştı.

Daha sonra uzaklaşırlarken de Trump'ın şemsiyeyi yine kendine tuttuğu görüldü. "Saçları en önemli şey" diyerek Trump'ın çok önemsediği saçlarıyla alay eden kullanıcılardan çok sayıda eleştiri de geldi.

Sene başında da hafif yağmurlu havada Trump'ın elinde bir şemsiye tuttuğu, eşi Melania ile oğlu Barron'!ın ise kaçışarak uçağa girmeye çalıştığı görülmüştü.

Trump hakkında yazılan ve ABD'de zirveye oturarak, çok tartışılan "Fire and Fury: Inside Trump White House" (Trump'n Beyaz Saray'ında Ateş ve Öfke) adlı kitaptaki iddialarda da, başkanın kızı Ivanka'nın arkadaşlarına babasının kelleşmeyi engellemek için kafa derisi küçültme ameliyatı yaptırdığını anlattığı yer alıyor. Söz konusu operasyonda kelleşen bölgenin ölü derisi kesilip çıkarılıyor ve saç çıkması sağlanıyor.

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