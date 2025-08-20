Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri için Genelkurmay Başkanı'na talimat verdiği iddia edildi | Dış Haberler

        Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri için Genelkurmay Başkanı'na talimat verdiği iddia edildi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkeleri tarafından "Çok Uluslu Ukrayna Gücü" koalisyonuna "NATO benzeri güvenlik garantileri" tasarlaması konusunda Genelkurmay Başkanı Dan Caine'e talimat verdiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 10:55 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddia: Trump güvenlik garantisi için Pentagon'a talimat verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberinde Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle hızlandırılan diplomasi trafiğinin arka planı ele alındı.

        "Trump Orban ile görüştü"
        "Trump Orban ile görüştü" Haberi Görüntüle

        Habere göre isimleri açıklanmayan yetkililer, Trump'ın, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile nihai sonuca varılmayan görüşmesinin ardından Caine'e Ukrayna için oluşturulacak güvenlik mekanizmalarına ilişkin görev verdiğini belirtti.

        Yetkililer, Caine'in, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğündeki "Çok Uluslu Ukrayna Gücü" koalisyonu için "NATO benzeri güvenlik garantileri" tasarlama konusunda Trump'tan talimat aldığını ifade etti.

        "Bir tür güvenlik sağlanacak ama bu NATO olamaz"

        Trump, dün Fox News kanalına verdiği röportajda, Avrupa liderlerinin bu savaşla ABD'den çok daha fazla meşgul olduklarını belirterek, "(Ukrayna için) Bir tür güvenlik sağlanacak ama bu NATO olamaz, bu asla ve asla gerçekleşmeyecek bir şey." ifadesini kullanmıştı.

        REKLAM

        Avrupa Birliği (AB) liderleri de Beyaz Saray'daki zirveye ilişkin durum değerlendirmesi yapılan toplantının ardından, "Şimdi, NATO'nun 5. maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı." açıklamasını yapmıştı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın, Ukrayna'da güvenlik garantilerinin kalıcı barışı sağlamak için hayati önem taşıdığının farkında olduğunu ancak ABD'nin bunun için sahada asker bulundurmayacağını kesin dille belirttiğini söylemişti.

        Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

        Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları