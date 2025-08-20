Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri için Genelkurmay Başkanı'na talimat verdiği iddia edildi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberinde Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle hızlandırılan diplomasi trafiğinin arka planı ele alındı.

Habere göre isimleri açıklanmayan yetkililer, Trump'ın, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile nihai sonuca varılmayan görüşmesinin ardından Caine'e Ukrayna için oluşturulacak güvenlik mekanizmalarına ilişkin görev verdiğini belirtti.

Yetkililer, Caine'in, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğündeki "Çok Uluslu Ukrayna Gücü" koalisyonu için "NATO benzeri güvenlik garantileri" tasarlama konusunda Trump'tan talimat aldığını ifade etti.

"Bir tür güvenlik sağlanacak ama bu NATO olamaz"

Trump, dün Fox News kanalına verdiği röportajda, Avrupa liderlerinin bu savaşla ABD'den çok daha fazla meşgul olduklarını belirterek, "(Ukrayna için) Bir tür güvenlik sağlanacak ama bu NATO olamaz, bu asla ve asla gerçekleşmeyecek bir şey." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri de Beyaz Saray'daki zirveye ilişkin durum değerlendirmesi yapılan toplantının ardından, "Şimdi, NATO'nun 5. maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı." açıklamasını yapmıştı.