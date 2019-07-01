Yaklaşık iki ay önce New York Times (NYT) gazetesinin haberinde uluslararası baskısında yayımlanan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen "rehber köpek" gibi resmeden karikatürün ardından New York Times gazetesi, bundan böyle uluslararası baskılarında siyasi içerikli karikatür yayımlamayacağını duyurmuş, ayrıca uluslararası baskıda görev alan sözleşmeli iki karikatüristin de sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtilmişti.

Kanadalı bir karikatürist, Donald Trump'ı ölü göçmenleri görmezden gelerek golf oynarken resmettiği karikatürün internette yayılması üzerine birçok gazetede karikatürlerine son verildiğini söyledi.

Kanada'da serbest politik karikatürist olarak çalışan Michael de Adder, karikatürünün Twitter ve Facebook'ta binlerce kişi tarafından paylaşılmasının ardından, güneydoğu Kanada eyaleti New Brunswick'teki tüm büyük gazetelerin işine son verdiğini belirtti.

Karikatür, Trump'ı bir golf arabasının yanında, elinde golf sopasıyla, suda yüz üstü yatan iki göçmene bakıp "Oynasam sorun olur mu?" diye sorarken gösteriyor.