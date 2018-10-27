Trump karşıtlarına yeni şüpheli paketler gönderildi

ABD'de, ikisi muhalefetteki Demokrat Partili bir senatöre, biri de eski bir üst düzey istihbarat yetkilisine gönderilen üç şüpheli paket daha ele geçirildi.

İki paketin, Florida'daki bir posta dağıtım merkezinde, birinin de Manhattan'daki bir postanede bulunduğu belirtildi.

Paketlerin 2020'deki başkanlık seçimlerinde adı geçen Demokrat Parti'nin New Jersey senatörü Cory Booker ve eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'ı hedef aldığı bildirildi.

Daha önce de, ABD Başkanı Donald Trump'a muhalif önemli isimlere bombalı paketler yollanmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu FBI Florida'daki posta dağıtım merkezinde arama yaptı. Bombalı paketler yollananlar arasında eski ABD Başkanı Barack Obama ve aktör Robert de Niro da vardı.

Miami'deki bir posta dağıtım merkezinin de güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. İncelemeye bomba imha ekipleri ve eğitimli köpeklerin de katıldığı belirtildi.

Bu arada New York Polisi de Manhattan'da ele geçirilen paketlerin "geçtiğimiz günlerde bulunanlara çok benzediğini" açıkladı. Bomba imha ekiplerinin de olay yerinde olduğu bildirildi.

Bombalı paket tehdidi nasıl başladı?

Bombalı paket alarmı, milyarder iş insanı ve Demokrat Parti bağışçısı George Soros'un posta kutusunda şüpheli bir düzeneğin bulunmasıyla başladı.

FBI'a göre daha önce aşağıdaki isimlere bombalı paketler yollandı :

George Soros

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton

Eski Başkan Barack Obama

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden

Eski CIA Başkanı John Brennan

Eski Adalet Bakanı Eric Holder

California Kongre üyesi Maxine Waters

Robert De Niro

Paketlerin hiç biri patlamadı.

Bombalı paket gönderilenlerin hepsi, Başkan Donald Trump'ı eleştiren isimler.

Bombalı saldırı girişimleri ayrıca, ABD'de iki hafta sonra yapılması planlanan Kongre ara seçimlerine iki haftadan kısa bir süre önce yapıldı.

Trump neden medyaya saldırıyor?

Başkan Trump, bombalı paket haberlerine, kamu hayatında daha medeni davranılması ve siyasetçilere rakiplerine "ahlaken bozuklarmış gibi" davranmamaları çağrısında bulunarak tepki vermişti.

https://twitter.com/JohnBrennan/status/1055436953129246720

Trump karşıtları ise bu sözlerin iki yüzlü olduğunu savunmuş, Eski CIA Başkanı John Brennan da paylaştığı Twitter mesajında "Başkalarını suçlamayı bırak. Aynaya bak. Kışkırtıcı söylemlerin, hakaretlerin, yalanların ve fiziksel şiddeti teşvik etmen utant verici" demişti.

Trump ise suçlamalara Twitter'da yanıt vermiş ve karşıtlarının kendisini "istediği" gibi eleştirdiğini, ancak kendisi karşılık verince şikayet ettiklerini belirtmişti.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1055719340832686080

Muhafazakârlar, ülkedeki siyasi söylemden Demokrat Partilileri sorumlu tutuyor.

Bombalı paketlerin hedefindeki isimler de dahil Demokratlar'ın "Öfkeli güruh" davranışını teşvik ettiklerini söylüyorlar.

Paketlerde ne vardı?

FBI Başkan Yardımcısı William Sweeney, paketlerin Washington yakınlarındaki bir FBI laboratuvarında yakından incelendiğini söyledi.

FBI'a göre paketlerin bir kaçında boru tipi bombalar var.

CNN'in soruşturma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bombalar çalışır durumda ve dengesiz, yani sadece paketin ele alınması bile bombanın infilak etmesine neden olabilir.

Bombaların içinde, dükkanlardan kolayca alınabilecek zaman ayarı düzenekleri olduğu belirtiliyor.

Ancak bazı uzmanlar, paketlerin röntgen resimlerini görmelerinin ardından, bombaların etkili olabileceğinden şüphe duyduklarını söyledi.

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