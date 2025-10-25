Habertürk
        Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye açık olduğunu söyledi | Dış Haberler

        Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye açık olduğunu söyledi

        ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmeye açık olduğunu belirtti.

        Giriş: 25.10.2025 - 13:27 Güncelleme: 25.10.2025 - 13:27
        Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye açık
        Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya gezisi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına konuşan Trump, Kuzey Kore ile olası zirveye kapısının açık olduğunu vurguladı.

        Trump, "(Kim) Eğer görüşmek isterse ben buna açığım." dedi.

        Kuzey Kore'nin elinde çok sayıda nükleer silah olduğunu savunan Trump, "Kaç tane silahları olduğunu biliyorum. Onlar hakkında her şeyi biliyorum. Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkiye sahiptik." ifadelerini kullandı.

        Trump, ağustosta Beyaz Saray'da ağırladığı Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile görüşmesinde Kim ile tekrar görüşmek istediğini söylemişti.

        Kim ve Trump, 2018 ve 2019'da 3 kez bir araya gelmişti.

        Bu görüşmeler Singapur, Vietnam ve Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'da gerçekleşmişti.

