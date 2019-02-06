Sık sık ama özellikle Meksika sınırına duvar tartışması nedeniyle karşı karşıya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasında yaşanan ilginç an ikilinin arasını yine gerecek gibi görünse de, sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Pelosi'nin, 'intikam politikasının terk edilmesi' çağrısı yapan Trump'ı alkışladığı anlardaki alaycı surat ifadesi kinaye olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapalı olması dolayısıyla kendisinden "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesini isteyen Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin Belçika, Mısır ve Afganistan'ı kapsayan seyahatini ertelediğini duyurmuş, ayrıca Pelosi'nin öncülüğünde bugün başlaması öngörülen söz konusu seyahati her halükarda gerçekleştirmek istemesi durumunda ticari uçaklarla bu ülkelere gidebileceğini kaydetti.