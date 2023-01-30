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Haberler Dünya TRUMP KOLLARI SIVADI! Son dakika çıkış geldi: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saatte bitiririm
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Eski ABD Başkanı Trump seçim yarışına başladı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saatte bitiririm

2024 ABD Başkanlık Seçimlerinde, aday olmak için yarışacağını duyuran Eski ABD Başkanı Donald Trump, ilk seçim mitingini düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştiren Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde bitirebileceğini öne sürdü

TRUMP KOLLARI SIVADI! Son dakika çıkış geldi: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saatte bitiririm
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HABERTURK.COM

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde yarışmak için aday olacağını açıklamasının ardından ilk seçim mitingini düzenledi. Trump, bu kez "daha öfkeli" ve "daha kararlı" olduğunu söyledi.

Güney Carolina'da destekçileriyle bir araya gelen Trump, Cumhuriyetçi Parti için en uygun adayın kendisinin olduğu dile getirdi. Kazanmak için en uygun aday olduğunu belirten Trump, "2024 seçimleri ülkemizi kurtarmak için tek şansımız ve bunu ilk günden yapmaya hazır bir lidere ihtiyacımız var" dedi.

Trump, New Hampshire ve Güney Carolina'daki her iki durakta da benzer konuşmalar yaptı
ve çoğunlukla Biden yönetiminin Ukrayna'daki savaş, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi ve ABD-Meksika sınırındaki göçmen akını gibi dış politika konularını ele alışına odaklandı.

Güney Carolina'da yaptığı açıklamada, "Biden zayıflık ve becerisizlik nedeniyle bizi Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine getirdi" diyerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 24 saat içinde bitirebileceğini öne sürdü.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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