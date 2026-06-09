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        Haberler Dünya Amerika Trump'tan İran açıklaması: 2 hafta için tam bir zafer ilan edeceğiz | Dış Haberler

        Trump'tan İran açıklaması: 2 hafta için tam bir zafer ilan edeceğiz

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 05:56 Güncelleme:
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        "İran'a karşı 2 hafta için tam bir zafer ilan edeceğiz"

        ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda mesajlar verdi.

        AA'nın haberine göre Başkan Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak, yakında bu konunun kapanacağını ifade etti.

        ABD Başkanı, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

        Bu süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.

        ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında pazar günü artan gerginliğe ilişkin Truth Social hesabından açıklamalar yaparak, İsrail ve İran'ı "derhal" çatışmayı durdurmaya çağırmıştı.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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