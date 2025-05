ABD Başkanı Trump'tan Elon Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak" | Dış Haberler

ABD Başkanı Trump'tan Elon Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak" Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın ABD hükümetindeki görevinden ayrıldığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Oval Ofis'te Musk ile bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyuran Trump, "Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek" ifadelerin kullandı

Giriş: 30.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 30.05.2025 - 07:46

