Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan "Turkey" esprisi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan "Turkey" esprisi

        ABD–Suudi Yatırım Forumu'nda hindi fiyatları hakkında konuşan ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye atıfta bulundu. Trump, "'Turkey' düşüşte" derken ülke olan Türkiye ile karışmasın dedi ve "Erdoğan beni arayıp 'Ben yüzde 33 düşmedim' demesin. Erdoğan gayet iyi durumda. O bizim dostumuz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan "Turkey" esprisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington ziyareti sebebiyle düzenlenen ABD–Suudi Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi de esprili bir şekilde gündeme getirdi.

        ABD'de Şükran Günü dolayısıyla sıkça tartışılan gıda fiyatlarına değinen Trump, hindi fiyatlarını kast ederek "Turkey düşüşte. Yüzde 33 diyorum" dedi. Bu açıklamasının hemen ardından sözlerinin Türkiye ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

        ABD Başkanı, "Ülke olan Turkey'den söz etmiyorum. Türkiye iyi gidiyor. Erdoğan gayet iyi durumda. Beni arayıp 'Ben yüzde 33 düşmedim' desin istemem. O bizim dostumuz. Dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!