ABD Başkanı Trump'tan "Turkey" esprisi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington ziyareti sebebiyle düzenlenen ABD–Suudi Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi de esprili bir şekilde gündeme getirdi.

ABD'de Şükran Günü dolayısıyla sıkça tartışılan gıda fiyatlarına değinen Trump, hindi fiyatlarını kast ederek "Turkey düşüşte. Yüzde 33 diyorum" dedi. Bu açıklamasının hemen ardından sözlerinin Türkiye ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Ülke olan Turkey'den söz etmiyorum. Türkiye iyi gidiyor. Erdoğan gayet iyi durumda. Beni arayıp 'Ben yüzde 33 düşmedim' desin istemem. O bizim dostumuz. Dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız" açıklamasında bulundu.