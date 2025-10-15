Trump'tan Venezuela'ya karadan müdahale sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, Venezuela ile süren gerileme ilişkin konuşurken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) Venezuela'da faaliyet göstermesi konusunda yetki verdiğine ilişkin bilgiyi teyit etti.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bir adım atılıp atılmayacağına dair soruya ise "Böyle bir soruya yanıt vermem gülünç olur. Ancak, bence Venezuela sıcaklığı hissediyor." dedi.

ABD Başkanı, Venezuela konusunda denize hâkim olduklarını söylerken, şimdi ise karaya baktıklarını dile getirdi.

ÇİN VE RUSYA AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin, Çin ile ticaret savaşı içinde olunup olunmadığına dair sorusuna yanıt veren Trump "Şu an bir tanesinin içindeyiz." diye konuştu.

Trump diğer yandan, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatına dair yeni bir açıklamada bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü belirten Trump, Modi'nin Rusya'dan petrol almayacaklarını söylediğini belirtti.

Trump, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı ilk haftada kazanması gerektiğini söylerken "Şimdi ise 4. yıla giriyorlar." dedi.