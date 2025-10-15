Habertürk
        Trump'tan Venezuela'ya karadan müdahale sinyali | Dış Haberler

        Trump'tan Venezuela'ya karadan müdahale sinyali

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Venezuela konusunda denize hâkim olduklarını söylerken, şimdi ise karaya baktıklarını ifade etti. ABD Başkanı diğer yandan, Çin ile bir ticaret savaşı içinde olduklarını işaret etti.

        Giriş: 15.10.2025 - 23:28 Güncelleme: 15.10.2025 - 23:55
        Trump'tan Venezuela'ya karadan müdahale sinyali
        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı, Venezuela ile süren gerileme ilişkin konuşurken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) Venezuela'da faaliyet göstermesi konusunda yetki verdiğine ilişkin bilgiyi teyit etti.

        Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bir adım atılıp atılmayacağına dair soruya ise "Böyle bir soruya yanıt vermem gülünç olur. Ancak, bence Venezuela sıcaklığı hissediyor." dedi.

        ABD Başkanı, Venezuela konusunda denize hâkim olduklarını söylerken, şimdi ise karaya baktıklarını dile getirdi.

        ÇİN VE RUSYA AÇIKLAMASI

        Bir gazetecinin, Çin ile ticaret savaşı içinde olunup olunmadığına dair sorusuna yanıt veren Trump "Şu an bir tanesinin içindeyiz." diye konuştu.

        Trump diğer yandan, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatına dair yeni bir açıklamada bulundu.

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü belirten Trump, Modi'nin Rusya'dan petrol almayacaklarını söylediğini belirtti.

        Trump, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı ilk haftada kazanması gerektiğini söylerken "Şimdi ise 4. yıla giriyorlar." dedi.

        Ukrayna'nın karşı saldırıya geçmek istediğini söyleyen Trump "Bunun hakkında bir karar vereceğim. Saldırıya geçmek istiyorlar ve bu konuda bir karar vermem gerekecek." dedi.

        *Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir

