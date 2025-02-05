Trump ve Netahyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi

ABD'nin başkenti Washington'daki gösteri, Trump ile Netanyahu'nun Oval Ofis'te görüştükleri esnada gerçekleştirildi.

Birçok sivil toplum örgütünden yüzlerce kişinin katıldığı ve Filistin bayraklarının sallandığı gösteride, "Özgür Filistin”, "Soykırım başbakanı" ve “Bir savaş suçlusuna ev sahipliği yapmayı bırakın" şeklinde sloganlar atıldı.

Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgulayan göstericiler, “Soykırım Başbakanı”, “Netanyahu savaş suçlusu” ve “İsrail öldürüyor” yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular ayrıca Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'nun tutuklanması çağrısında bulundu.