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TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'da görevli tüm devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenebilmesi veya bu kapsamda idari izin verilebilmesi maksadıyla 657 Sayılı Kanun'un 232'nci maddesinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları yürütülüyor" dedi

25.11.2018 - 12:11 | Güncelleme: AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ( TSK) görevli tüm devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenebilmesi veya bu kapsamda idari izin verilebilmesi için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 232'nci maddesinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TSK personelinin fazla mesai ücretlerine yönelik soru önergesini yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan devlet memurlarına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 232'nci maddesi gereğince "fazla çalışma ücreti/izin" ile ilgili esasların belirlendiği 178'inci madde hükmünün uygulanmayacağı, bu kapsamda fazla çalışma ücreti ödenemediği ve fazla çalışma karşılığı idari izin verilemediğini bildirdi.

Bakan Akar, öte yandan Bütçe Kanunu'nun K Cetveli "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı üçüncü bölümünün ikinci maddesinde yer alan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele, kanunun ilgili maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere bakanlıklar, genel müdürler ve daha üst birim yöneticileri ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme tutarının 2,08 lira olduğunu ve bunun söz konusu hüküm kapsamındaki birimlerin şartları taşıyan personeline fazla çalışma ücreti olarak ödendiğini belirtti.

TSK personelinin tümüne fazla çalışma ücreti ödenmesine yönelik çalışma başlattıklarını kaydeden Milli Savunma Bakanı Akar, "Fazla çalışma ücretinin TSK'da görevli tüm devlet memurlarına ödenebilmesi veya bu kapsamda idari izin verilebilmesi maksadıyla 657 Sayılı Kanun'un 232'nci maddesinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları yürütülüyor." ifadesini kullandı.

"KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI VERMİŞTİ"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenmemesini, Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında gündeme getirdiğini anımsatarak, "Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli Savunma Bakanlığına, TSK personeline fazla mesai karşılığında ücret ödenmesi veya izin verilmesi konusunda tavsiye kararı vermişti." diye konuştu.

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