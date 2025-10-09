Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.850,79 %0,88
        DOLAR 41,7221 %0,06
        EURO 48,6018 %0,18
        GRAM ALTIN 5.406,50 %-0,20
        FAİZ 40,11 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,74 %0,28
        BITCOIN 122.052,00 %-0,69
        GBP/TRY 55,7756 %-0,25
        EUR/USD 1,1617 %-0,09
        BRENT 66,33 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 8.839,63 %-0,20
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka TSMC, yapay zeka rüzgarıyla tahminleri aşarak rekor gelir elde etti - Teknoloji Haberleri

        TSMC, yapay zeka rüzgarıyla tahminleri aşarak rekor gelir elde etti

        Dünyanın en büyük yonga üreticisi TSMC, 2025'in üçüncü çeyreğinde gelirini yıllık bazda yüzde 30 artırarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Yapay zeka uygulamalarına yönelik küresel ilginin hızla artması, şirketin ürünlerine olan talebi zirveye taşıdı. Temmuz-Eylül döneminde 32,47 milyar dolarlık gelir açıklayan TSMC, hem analist tahminlerini hem de kendi öngörülerinin orta noktasını aşmayı başardı. Nvidia ve Apple gibi dev müşterilere hizmet veren şirket, pandemi sonrası tüketici elektroniği talebindeki düşüşü yapay zeka kaynaklı büyümeyle fazlasıyla telafi etti. TSMC hisseleri yıl başından bu yana yüzde 34 değer kazanırken, Tayvanlı elektronik devi Foxconn da tarihinin en yüksek üçüncü çeyrek gelirini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 09.10.2025 - 10:29 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        AI rüzgarıyla gelen rekor gelir!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TSMC, 2025’in üçüncü çeyreğinde 989,92 milyar Tayvan doları (yaklaşık 32,47 milyar ABD doları) gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 759,69 milyar Tayvan dolarlık gelire kıyasla %30’luk bir artışa işaret ediyor. Şirketin Temmuz ayında yaptığı kazanç çağrısında belirttiği 31,8 ila 33 milyar dolarlık tahmin aralığının tam ortasına denk gelen bu sonuç, 22 analistin oluşturduğu LSEG SmartEstimate tahminini de geride bıraktı.

        NVIDIA VE APPLE ETKİSİ

        TSMC’nin müşteri portföyünde Nvidia ve Apple gibi yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanında lider markalar yer alıyor. Yapay zekaya olan yoğun ilgi, pandemi döneminde zirve yapan ancak sonrasında düşüşe geçen tablet ve diğer tüketici elektroniği ürünlerine olan talebin azalmasını fazlasıyla dengeledi. Bu dönüşüm, TSMC’nin gelir yapısında güçlü bir sıçrama yarattı.

        HİSSELERDE YÜKSELİŞ, FOXCONN’DAN REKOR

        TSMC’nin Taipei borsasında işlem gören hisseleri, yıl başından bu yana %34 oranında değer kazandı. Bu artış, aynı dönemde %18,5 yükselen genel piyasa endeksinin oldukça üzerinde. Öte yandan, Nvidia’nın en büyük sunucu üreticisi olan Tayvanlı Foxconn da üçüncü çeyrekte tarihinin en yüksek gelirini elde ettiğini duyurarak sektördeki genel büyüme trendini pekiştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!