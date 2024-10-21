TSPB, yatırımcıları dolandırıcılara karşı uyardı

Birlikten yapılan açıklamada, son zamanlarda sermaye piyasasında faaliyette bulunan yetkili kurumların ünvanları ile logolarını, sahte olarak düzenlenen aracılık faaliyeti belgelerini ve kurumlarda çalışan kişilerin ad ve soyadlarını kullanarak, telefonla ya da sosyal medya hesapları üzerinden, yüksek getiri vaatleri ile yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak üzere hesap açmaya ikna edildiği ve bu hesaplara yatırım amacıyla para gönderilmesinin istendiği yönünde ihbarların arttığı belirtildi.

Yatırımcıların bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

Açıklamada, yatırımcıların, Türkiye'de kurulu ve sadece SPK tarafından yetkilendirilen kurumlardan hesap açabilecekleri ve bu yolla güvenle yatırım yapabileceklerini bilmeleri gerektiği kaydedildi.

SPK tarafından yetkilendirilmiş kurumların, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin bu kurumların resmi iletişim ve internet sitesi ile birliğin internet sitesinden kontrol edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"SPK ve TSPB internet sitelerinde yer alan kurumların, kendi resmi internet sitelerinde duyurdukları uygulamalar ile doğrulanmış sosyal medya hesapları dışındaki uygulamalara, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına itibar edilmemelidir. Kendisini bir sermaye piyasası kurumu çalışanı olarak tanıtan kişiler konusunda temkinli ve dikkatli olunmalı, hesap açılışı ve para transferi hususları başta olmak üzere şüpheli her türlü durumda ilgili kurumlarımızla çağrı merkezleri ve genel müdürlük telefonları üzerinden iletişime geçilmelidir."