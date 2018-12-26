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Endonezya’da meydana gelen tsunami faciası çok sayıda insanın hayatında yıkıma yol açtı. Ülkeyi vuran felaket, tsunami esnasında sahilde konser veren Endonezya’nın Seventeen isimli ünlü rock grubu üyelerini de ayırdı. Konser sahnesinin, gelen dev dalgaların etkisiyle yıkılmasının ardından grubun solisti dışında kalan diğer üyeleri hayatını kaybetti.
EŞİYLE BERABER TÜM GRUP ARKADAŞLARINI KAYBETTİ
Faciadan sağ kurtulan Seventeen solisti Riefian Fajarsyah, talihsiz olayın hemen ardından grubun basçısının ve tur menajerinin hayatını kaybettiğini ve kendi eşi ile beraber 3 grup üyesinin kayıp olduğunu gözyaşlarıyla bildirdi. Kaybolan kişilerin de ölü bulunmasının ardından Riefian Fajarsyah’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar yürekleri burktu.
Hayatını kaybeden kişiler arasında felaketten bir gün sonra 26. doğum gününü kutlayacak olan Fajarsyah'ın eşi ve Endonezyalı bir politikacının kızı olan oyuncu Dylan Sahara da vardı.
Fajarsyah, Dylan Sahara'nın fotoğraflarını, "Sen mükemmel bir insan değildin, ben de değildim. Ancak sen hiçbir zaman iyi bir eş olmak için çalışmayı bırakmadın, bunu her zaman denediğini ve bunun senin için kolay olmadığını biliyorum ama sen bunu yaptın bebeğim. Sen Allah'ın bana verebileceği en iyi eşsin. Allah'tan daha fazla bir şey istemiyorum. Bizi bir araya getiren Allah maalesef bizi ayırdı. Ahirette sonsuza kadar beraber olabilmemiz için, eşinin dindar biri olması için dua et. Seni ne kadar sevdiğimi sadece Allah bilir" ifadeleriyle paylaştı. Riefian Fajarsyah eşinin sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına ise "Şimdi ben sensiz nasıl yaşayacağım" sözleriyle yorum yaptı.
Grup üyeleriyle beraber olduğu fotoğrafları da paylaşan Riefian Fajarsyah, "Biz sadece partner değildik. Olabildiğimiz kadar enerjik bir aileydik" ifadelerini kullandı.
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